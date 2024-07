Triệt phá tội phạm cờ bạc: Bên ngoài bán cà phê, bên trong cá độ bóng đá

Ổ đánh bạc, cá độ bóng đá 'núp bóng' quán cà phê

Tối 30.6, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) ập vào kiểm tra quán cà phê ở đường Cầu Xéo (P.Tân Sơn Nhì). Thời điểm kiểm tra, Công an Q.Tân Phú bắt quả tang N.T.N (46 tuổi, ở Q.11, TP.HCM) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cùng 7 người khác tại quán cà phê này.

Cùng ngày (30.6), công an ập vào quán cà phê trên đường Lê Đình Thụ (P.Tân Thành, Q.Tân Phú) bắt quả tang 4 nghi phạm có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng tại quán.

Công an Q.Tân Phú phát hiện nhóm nghi can tổ chức cá độ bóng đá tại một số quán cà phê trên địa bàn C.T.V

Mới đây, ngày 3.7, Công an Q.Tân Phú và Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bắt giữ 11 người tham gia cá độ bóng đá qua mạng tại đường CN6 (P.Sơn Kỳ). Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định, 2 nghi phạm cầm đầu là M.H.V và P.B.A đã sử dụng tài khoản cá cược trên mạng để tổ chức cá độ bóng đá cho người có nhu cầu.

Khi công an ập vào tụ điểm này, các nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc tá hỏa đứng dậy định chạy trốn. Ngay lập tức, công an tóm gọn các nghi phạm, đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Tổ chức đánh bạc để... thu hút khách đến quán cà phê

Không chỉ riêng trong mùa giải EURO 2024, tội phạm liên quan cá độ bóng đá hoạt động quanh năm, với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Điển hình, tháng 12.2023, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.6 triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc núp bóng quán cà phê trên đường Bến Phú Lâm (P.9, Q.6).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, vợ chồng Lê Hiền Muội - Lê Trung Hiếu mở quán cà phê Như Quỳnh tại địa chỉ số 501 Bến Phú Lâm (P.9, Q.6). Để thu hút khách đến quán, kiếm thêm thu nhập, Muội tổ chức cho khách đến uống cà phê đánh bạc bằng hình thức cá độ các trận đấu bóng đá.

Muội nhờ bạn là Nguyễn Công Lữ tìm kiếm các trang cá độ bóng đá để giao cho Muội. Lữ liên hệ với "Bảy cùi bắp" (chưa rõ lai lịch) để nhận tài khoản cá cược của nhà cái (có trụ sở nước ngoài) là "Muoi4444" với 15.000 điểm, giá trị 1 điểm bằng 25.000 đồng.

Sau đó, Lữ giao tài khoản này cho Muội tổ chức cho khách đến uống cà phê cá độ bóng đá. Khi giao tài khoản cho Muội thì Lữ thỏa thuận hưởng lợi 20% trên tổng số tiền Muội thắng. Về phần Muội, sau khi có tài khoản cá cược thì đã chia thành 5 tài khoản nhỏ, giao cho các nhân viên trong quán để tổ chức đánh bạc cho khách.

Hiếu (ngoài cùng bên trái) cùng Muội (giữa) tại cơ quan công an C.T.V.

Nhiều tổ trinh sát đồng loạt tiếp cận, theo dõi hoạt động của đường dây cá độ này để lên kế hoạch triệt phá. Các nghi phạm hoạt động tinh vi, hết sức cảnh giác với người lạ đến uống cà phê nên rất khó khăn cho lực lượng tiếp cận.

Đến 22 giờ 30 phút ngày 23.12.2023, khi Lê Hiền Muội cùng các nhân viên đang tổ chức cho 28 con bạc chơi cá độ các trận đấu bóng đá thì bị lực lượng PC02 phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.6 và Công an P.9, Q.6 ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm hơn 92 triệu đồng (trong đó có 39 triệu đồng thu của các con bạc), 6 tivi, 44 điện thoại các loại…



Đáng chú ý, trong số 28 con bạc bị bắt giữ, đã có con bạc từng bị Công an P.9, Q.6 xử phạt về tội đánh bạc vào tháng 6.2023.

Một trinh sát nhớ lại, các tụ điểm đánh bạc thường được cảnh giới kỹ, khó tiếp cận. Các trinh sát phải mất thời gian để theo dõi, lên kế hoạch triệt xóa các tụ điểm.

Theo Công an Q.Tân Phú (TP.HCM), để phòng ngừa, giảm thiểu tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá, lực lượng công an quận đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các nghi can, địa bàn trọng điểm; đấu tranh, triệt phá ổ nhóm, đường dây, nghi can hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra EURO. "Đồng thời đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm cờ bạc, tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, như tín dụng đen, lừa đảo, cướp giật, trộm cắp tài sản… góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn", đại diện Công an Q.Tân Phú cho biết.

Kỳ tiếp theo: Sới bạc khủng và ám hiệu 3 hồi còi