Đồng Nai: Xử lý vụ va chạm giao thông, phát hiện người bị truy nã

Ngày 31.8, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, khi đang điều tra, xử lý một vụ va chạm giao thông trên tuyến quốc lộ 13 thì phát hiện một bị can đang bị công an tỉnh khác truy nã. Lực lượng CSGT đã phối hợp Công an xã Tân Quan (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ bị can.

Trước đó, rạng sáng 30.8, Đội CSGT đường bộ số 3 xử lý hiện trường vụ va chạm giao thông giữa xe máy biển số 61G1 - 153.58 do Điểu Chung (35 tuổi, ngụ xã Tân Quan) và xe máy biển số 93C1 - 032.56 do Lê Đức Đ. (38 tuổi, ngụ xã Tân Khai, cùng thuộc tỉnh Bình Phước cũ) trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Tân Khai.

Qua làm việc, do vụ va chạm không gây thiệt hại nhiều về tài sản, 2 bên chỉ bị xây xát nhẹ nên đã tự thỏa thuận với nhau về mặt dân sự.

Lực lượng CSGT bất ngờ phát hiện, bắt giữ Điểu Tùng (đứng giữa) sau 6 tháng trốn truy nã ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong quá trình xử lý vụ việc, Đội CSGT số 3 đã tra cứu nhân thân của 2 người thì phát hiện người khai tên Điểu Chung tên thật là Điểu Tùng (có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Hà, H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ - nay là tỉnh Lâm Đồng), đang bị Công an H.Hàm Tân truy nã từ ngày 28.2.2025 về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp Công an xã Tân Quan bắt giữ Điểu Tùng để bàn giao Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xử lý theo quy định.

Điểu Tùng cũng đã khai nhận việc mình bị bắt giữ theo quyết định truy nã trên là đúng người, đúng tội.