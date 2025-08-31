Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Xử lý vụ va chạm giao thông, phát hiện người bị truy nã

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
31/08/2025 11:03 GMT+7

Trong quá trình xử lý vụ va chạm giao thông trên quốc lộ 13, lực lượng CSGT bất ngờ phát hiện 1 bị can bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, nên đã phối hợp công an xã bắt giữ.

Ngày 31.8, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, khi đang điều tra, xử lý một vụ va chạm giao thông trên tuyến quốc lộ 13 thì phát hiện một bị can đang bị công an tỉnh khác truy nã. Lực lượng CSGT đã phối hợp Công an xã Tân Quan (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ bị can.

Trước đó, rạng sáng 30.8, Đội CSGT đường bộ số 3 xử lý hiện trường vụ va chạm giao thông giữa xe máy biển số 61G1 - 153.58 do Điểu Chung (35 tuổi, ngụ xã Tân Quan) và xe máy biển số 93C1 - 032.56 do Lê Đức Đ. (38 tuổi, ngụ xã Tân Khai, cùng thuộc tỉnh Bình Phước cũ) trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Tân Khai.

Qua làm việc, do vụ va chạm không gây thiệt hại nhiều về tài sản, 2 bên chỉ bị xây xát nhẹ nên đã tự thỏa thuận với nhau về mặt dân sự.

Đồng Nai: Bắt giữ bị can bị truy nã sau vụ va chạm giao thông - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT bất ngờ phát hiện, bắt giữ Điểu Tùng (đứng giữa) sau 6 tháng trốn truy nã

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong quá trình xử lý vụ việc, Đội CSGT số 3 đã tra cứu nhân thân của 2 người thì phát hiện người khai tên Điểu Chung tên thật là Điểu Tùng (có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Hà, H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ - nay là tỉnh Lâm Đồng), đang bị Công an H.Hàm Tân truy nã từ ngày 28.2.2025 về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp Công an xã Tân Quan bắt giữ Điểu Tùng để bàn giao Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xử lý theo quy định.

Điểu Tùng cũng đã khai nhận việc mình bị bắt giữ theo quyết định truy nã trên là đúng người, đúng tội.

Tin liên quan

Đồng Nai: Bắt tội phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu 2 khẩu súng

Đồng Nai: Bắt tội phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu 2 khẩu súng

Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng công an bắt được đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ 2 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn.

Khám phá thêm chủ đề

truy nã CSGT Đồng Nai Bị can Trộm cắp tài sản Quốc Lộ 13 Lâm Đồng va chạm giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận