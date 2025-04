Làm rõ vụ đánh người sau va chạm giao thông

Ngày 2.4, Phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết vừa phối hợp Công an P.Vỹ Dạ (Q.Thuận Hóa) xác minh, mời nam thanh niên đánh người sau khi va chạm giao thông trên đường Phạm Văn Đồng lên trụ sở để làm rõ.



Danh tính người này được xác định là P.Q (23 tuổi, trú tại xã Phú Mỹ, H.Phú Vang).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh Q. có hành vi côn đồ sau khi xảy ra va chạm giao thông với một người đàn ông trên đường Phạm Văn Đồng (P.Vỹ Dạ, Q.Thuận Hóa). Cụ thể, Q. đạp, đánh vào đầu người này sau khi xảy ra va chạm giao thông. Vụ việc được camera giám sát hành trình của phương tiện phía sau ghi lại, sau đó đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ bức xúc trước hành động có tính chất hung hãn của Q.

Clip ghi lại cảnh Q. đánh người sau khi va chạm giao thông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an TP.Huế nhanh chóng phối hợp Công an P.Vỹ Dạ xác minh, làm rõ danh tính và mời Q. đến trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Q. thừa nhận hành vi của mình. Đồng thời Q. cho biết do đang chở vợ có thai nên khi xảy ra va chạm giao thông, vì quá lo lắng cho vợ nên đã không kiểm soát được hành vi. Q. xin khắc phục hậu quả do bản thân gây ra đối với ông H.N (54 tuổi, người bị đánh).

Công an mời Q. lên làm rõ ẢNH: TRẦN HỒNG

Còn ông N. cho biết, do vội đem cơm trưa đến cho vợ đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế nên đã không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông dẫn đến va chạm.

Phòng CSGT Công an TP.Huế đang phối hợp Công an P.Vỹ Dạ củng cố hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền.