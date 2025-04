Bình Dương: Tài xế ô tô đánh người bị bắt trên đường về Nghệ An

Ngày 1.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Nguyễn Tiến Hải (40 tuổi, ở Nghệ An) là tài xế điều khiển ô tô chạy lấn làn và dùng gậy đánh người đi xe máy ở P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, Bình Dương).

Trước đó, sáng 31.3, anh N.L.Q. chở con đi học bằng xe máy trên đường trong khu dân cư ở khu phố Đông Thành (P.Tân Đông Hiệp) thì gặp Nguyễn Tiến Hải điều khiển ô tô rẽ trái, lấn gần hết làn đường ở chiều ngược lại.

Bức xúc về việc chạy xe của Hải, anh Q. đã lên tiếng phản ứng thì Hải dừng xe, lấy gậy bóng chày xuống đánh tới tấp vào người anh Q.. Thấy bố bị người lạ đánh, con của anh Q. hoảng sợ, chạy vào lề đường lánh nạn.

Hải dùng gậy đánh tới tấp người đi xe máy chở con đến trường, làm cháu bé sợ hãi chạy vào trong lề đường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Toàn bộ sự việc được camera nhà dân ghi lại, clip về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội vào chiều cùng ngày (31.3). Công an P.Tân Đông Hiệp cũng như Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc, xác định được biển số ô tô mà Hải điều khiển.

Qua điều tra, công an xác định Hải từ Hà Nội vào Bình Dương đi đám cưới, sau khi xảy ra sự việc người này nhanh chóng chạy xe về quê Nghệ An. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Nguyễn Tiến Hải, đưa trở lại Bình Dương để phục vụ công tác điều tra vụ tài xế đánh người đi đường.