Thời sự

Lừa đảo tiền tỉ, chủ hụi ở Cà Mau lãnh 9 năm tù

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
05/09/2025 15:39 GMT+7

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1,6 tỉ đồng, một chủ hụi ở Cà Mau bị TAND tỉnh này tuyên phạt 9 năm tù.

Ngày 5.9, TAND tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Châu Thị Tròn (49 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Tường, xã Vĩnh Thanh Cà Mau - trước đây là xã Hưng Phú, H.Phước Long, Bạc Liêu) 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ chủ hụi ở Cà Mau lừa đảo hơn 1,6 tỉ đồng, lãnh án 9 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Châu Thị Tròn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, năm 2015, Châu Thị Tròn bắt đầu làm chủ hụi và đứng ra kêu gọi, vận động nhiều người dân địa phương tham gia. Tròn tổ chức mở hụi tại nhà với 2 hình thức: hụi tháng (mỗi tháng mở 1 kỳ) và hụi mùa (một năm mở 3 kỳ theo 3 vụ thu hoạch lúa). Trong đó, nhiều dây hụi mùa từ 2 - 5 triệu đồng/phần.

Trong thời gian làm chủ hụi, Tròn sử dụng tiền đóng hụi của hụi viên cho mục đích cá nhân dẫn đến mất cân đối trong việc giao tiền hốt hụi cho hụi viên.

Ngày 11.5.2021, Tròn tuyên bố vỡ hụi trong khi vẫn còn 20 dây hụi chưa mãn (4 dây hụi tháng, 16 dây hụi mùa).

Từ đơn tố cáo của bị hại, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) xác định, Tròn đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách lấy tên khống tham gia chơi hụi và mạo danh hụi viên hốt hụi, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng của nhiều hụi viên.

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mỹ Tiên (41 tuổi, ở xã Trí Phải), một chủ hụi "có tiếng" ở địa phương, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

