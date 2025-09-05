Chìm tàu cá, 4 thuyền viên trôi dạt trên vùng biển Cà Mau

Ngày 5.9, tin từ Đồn biên phòng Cái Cùng (Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 thuyền viên gặp nạn, trôi dạt trên vùng biển Cà Mau, được chủ một tàu cá khác ứng cứu.

Trước đó, ông Nguyễn Thu (43 tuổi, chủ vựa hải sản ở ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Hậu, Cà Mau) trình báo với Đồn biên phòng Cái Cùng có một tàu cá bị chìm. Theo ông Thu, khoảng 17 giờ ngày 4.9, ông phát hiện tàu cá BL-2412TS bị chìm cách cửa biển Cái Cùng khoảng 12 hải lý. Trên tàu có 4 thuyền viên, tất cả bị trôi dạt và được chủ một tàu cá hoạt động gần đó ứng cứu.

Cán bộ Đồn biên phòng Cái Cùng kiểm tra sức khỏe cho thuyền viên gặp nạn ẢNH: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Đồn biên phòng Cái Cùng cử lực lượng xác minh. Qua đó xác định, tàu cá BL-2412TS do ông Dương Văn Hoàn (43 tuổi) làm chủ. Tàu xuất bến ngày 2.9, từ cửa biển Cái Cùng, trên tàu có 4 thuyền viên.

Sáng 4.9, khi tàu đang hoạt động đánh bắt hải sản cách cửa biển Cái Cùng khoảng 12 hải lý thì bất ngờ bị sóng to gió lớn đánh chìm. Các thuyền viên trôi dạt nhiều giờ trên biển trước khi được tàu cá BT-91448TS, do ông Dương Văn Cảnh (Vĩnh Long) phát hiện, ứng cứu.

Tuy nhiên, do cửa biển Cái Cùng cạn, tàu cá BT-91448TS không thể vào được.

Lúc này có một thuyền viên của tàu cá BL-2412TS sức khỏe yếu. Tối 4.9, Đồn biên phòng Cái Cùng đã huy động phương tiện, đồng thời cử 3 cán bộ biên phòng ra biển đón, chăm sóc y tế ban đầu. Đến sáng 5.9, cả 4 thuyền viên tàu cá BL-2412TS bị chìm đều được vào bờ an toàn.



