Thời sự

Du thuyền chở 3 thuyền viên nước ngoài bị hỏng máy trên vùng biển Cà Mau

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
31/08/2025 17:08 GMT+7

Lực lượng biên phòng tỉnh Cà Mau vừa cứu hộ thành công một du thuyền chở 3 thuyền viên nước ngoài bị sự cố hỏng máy khi đi qua vùng biển thuộc tỉnh này.

Chiều 31.8, tin từ Đồn biên phòng Cái Cùng (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa cứu hộ thành công một du thuyền chở 3 thuyền viên nước ngoài bị sự cố hỏng máy khi đi qua vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau.

Du thuyền gặp sự cố hỏng máy ở vùng biển Cà Mau - Ảnh 1.

Du thuyền bj sự cố hỏng máy trên vùng biển Cà Mau, được lực lượng biên phòng cứu hộ thành công

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Trạm kiểm soát biên phòng Vĩnh Hậu (thuộc Đồn biên phòng Cái Cùng - Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau) nhận tin báo của ông Trần Minh Vương (ngụ xã Vĩnh Hậu, Cà Mau) về việc phát hiện du thuyền mang quốc tịch nước ngoài gặp sự cố gần trụ điện gió số 6 (thuộc Dự án điện gió Hòa Bình 1, xã Vĩnh Hậu), cách bờ khoảng 2,5 km. Trên du thuyền có 3 thuyền viên nước ngoài, đang ra tín hiệu cầu cứu.

Ngay sau đó, lực lượng Đồn biên phòng Cái Cùng cùng ông Trần Minh Vương tiếp cận, cứu hộ du thuyền, đưa một người vào bờ. Người này cho biết tên là Fracis P.Lonto (44 tuổi, quốc tịch Philippines), là thuyền trưởng du thuyền.

Thông tin ban đầu, theo trình bày của ông Fracis P.Lonto, du thuyền này thuộc sở hữu của ông V.H.C (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Ngày 26.8, xuất phát từ bến du thuyền Ocean Marina Pattaya (Thái Lan) trên hành trình đi Đài Loan để bán du thuyền. Trên du thuyền chỉ có vật dụng cá nhân, không chở hàng hóa.

Đến sáng 31.8, du thuyền bất ngờ bị hỏng máy trên vùng biển Cà Mau, không thể vận hành. Thuyền trưởng phải căng buồm hướng vào bờ và được ông Vương phát hiện, hỗ trợ thông báo cho lực lượng chức năng cứu hộ.

Bão số 5: Tàu rời âu thuyền trước bão, biên phòng Quảng Trị vận động quay lại

Bão số 5: Tàu rời âu thuyền trước bão, biên phòng Quảng Trị vận động quay lại

Khi bão số 5 áp sát đất liền, một số ngư dân ở Quảng Trị đã liều lĩnh rời âu thuyền, đưa tàu neo đậu dọc sông Nhật Lệ. Lực lượng biên phòng Nhật Lệ đã khẩn trương vận động ngư dân quay trở lại vị trí trú bão.

Xem thêm bình luận