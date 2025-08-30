Cà Mau: Điều tra nhóm ngư phủ khống chế thuyền trưởng giữa biển

Chiều 30.8, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cà Mau cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao nhóm ngư phủ khống chế, bắt giữ thuyền trưởng trên một tàu cá cho cơ quan công an tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Nhóm ngư phủ khống chế thuyền trưởng giữa biển bị BĐBP Cà Mau bắt giữ ẢNH: HOÀNG TÁ

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 29.8, trong quá trình nắm tình hình trên biển, Cơ quan nghiệp vụ BĐBP Cà Mau phát hiện tàu cá BT-92864-TS có dấu hiệu bất thường. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện tàu cá này đang di chuyển gần khu vực đảo Hòn Chuối (cách đảo khoảng 8 hải lý về hướng tây nam).

Khi ra tín hiệu yêu cầu dừng để kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Quí, thuyền trưởng, bị giữ phía sau lái tàu. Trên tàu có 4 ngư phủ. Tổ công tác lập tức áp tải tàu cá cùng các ngư phủ về Đồn Biên phòng Sông Đốc để điều tra, làm rõ.

Qua làm việc, Trần Minh Luân (28 tuổi, thường trú tại Hòn Đất, Kiên Giang cũ), người trực tiếp điều khiển tàu, khai nhận do thuyền trưởng không cho vào bờ nên đã cùng 3 ngư phủ khác là Võ Văn Trai, Nguyễn Văn Bự và Nguyễn Huỳnh Anh Đức bàn bạc, khống chế thuyền trưởng để giành quyền điều khiển tàu đưa vào đất liền.

Lời khai của ông Quí cũng trùng khớp với lời khai của nhóm người khống chế ông, trong lúc hoạt động trên biển, ông bị 4 ngư phủ trói bằng dây và băng keo, khống chế phía sau lái tàu. Sau một thời gian, ông được thả ra. Ông Quí khẳng định trong suốt quá trình bị giữ không bị đánh đập hay ngược đãi.

Đồn Biên phòng Sông Đốc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ, hành vi của các ngư phủ trước khi bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.