Cà Mau: Kiểm điểm việc cho Phó giám đốc Công ty môi trường đô thị thôi việc

Ngày 29.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo Sở Nội vụ và Sở Tài chính khẩn trương xử lý trách nhiệm liên quan đến việc cho ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau, nghỉ việc mà chưa đảm bảo quy định.

Theo đó, căn cứ Kết luận số 029-KL/ĐU ngày 11.8.2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho ông Nguyễn Quốc Tuấn thôi việc và thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau, kể từ ngày giám đốc công ty ban hành quyết định cho thôi việc (ngày 8.1.2025). Tuy nhiên, quá trình thực hiện thủ tục lại phát sinh vướng mắc về quy trình pháp lý.

Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau, nơi ông Nguyễn Quốc Tuấn được cho nghỉ việc chưa đảm bảo quy định

ẢNH: CTV

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện quy trình cho ông Nguyễn Quốc Tuấn thôi việc chưa đảm bảo quy định; báo cáo lại UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, Sở Tài chính được chỉ đạo phối hợp Sở Nội vụ xử lý phần đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP môi trường đô thị, đảm bảo đúng quy định, tránh để kéo dài, ảnh hưởng đến quản trị doanh nghiệp.

Như Thanh Niên đã thông tin, ông Nguyễn Quốc Tuấn là người được UBND tỉnh Cà Mau cử làm đại diện một phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhưng Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau cho ông Tuấn nghỉ việc mà không thông qua bất kỳ ý kiến nào của cơ quan chủ sở hữu. Điều này trái với các quy định hiện hành về quản lý người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, được nêu rõ tại Nghị định 159/2020/NĐ-CP.

Sở Tài chính đề nghị xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc cho ông Tuấn nghỉ việc khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Ông Tuấn là người được cơ quan đại diện chủ sở hữu cử và đang đại diện phần vốn nhà nước tại công ty, nên việc cho nghỉ việc mà không xin ý kiến cấp có thẩm quyền là sai quy định, thuộc trách nhiệm của ban lãnh đạo và người đứng đầu công ty.

Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tuấn cho biết, ông có đơn xin nghỉ việc và đã được cho nghỉ từ ngày 8.1.2025. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, dù bản thân chủ động xin nghỉ, trách nhiệm của lãnh đạo công ty là phải trình và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền.



