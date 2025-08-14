Cán bộ, công chức nghỉ việc sau 1.9 không được hưởng chế độ 178

Đây là lưu ý về mốc thời gian giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức sau sắp xếp của Bộ Nội vụ, tại Văn bản số 6383/BNV-TCBC ngày 13.8 về việc thực hiện Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cán bộ, công chức nghỉ việc sau 1.9 sẽ không được hưởng chế độ 178 ẢNH: THU HẰNG

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 183 và Công văn số 322.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ lưu ý tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67) trước ngày 31.8. Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1.9, sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1.8 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31.12 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31.8. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn kinh phí, đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.



