Bộ Nội vụ sẽ điều tiết công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sáng 9.8, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: TỐNG GIÁP

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động hơn 1 tháng, thời gian tới, vẫn còn nhiều nhiệm vụ quan trọng đang đặt trên vai đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó trọng tâm là vận hành thông suốt, liên tục, nhịp nhàng bộ máy, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và chuyển biến tích cực hơn mỗi ngày.

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc với mục tiêu giúp cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã, đồng thời hỗ trợ thêm kỹ năng để vận hành chính quyền địa phương cấp 2…

Bộ trưởng yêu cầu cán bộ các cấp nắm chắc diễn biến thực tế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cả hệ thống hành chính từ Trung ương đến cấp xã vận hành thông suốt.

Với lãnh đạo cấp xã, Bộ trưởng nêu nguyên tắc đảm bảo 6 rõ "rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền" và 2 không "không đùn đẩy, không thoái thác trách nhiệm".

Bên cạnh vận hành bộ máy, người đứng đầu ngành Nội vụ quán triệt tập trung hoàn thiện bộ máy nhân sự, đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng được yêu cầu vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động cấp xã. Đối với những người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sức khỏe có hạn có thể tự nguyện nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ, người có trình độ.

"Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu. Nếu điều tiết rồi vẫn còn thiếu, đơn vị, địa phương sẽ được tuyển dụng thêm người theo Nghị định 170 quy định về tuyển dụng và quản lý công chức và Nghị định 173 về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức", bà Trà thông tin.

Giao tổng biên chế cho địa phương

Liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178, Nghị định 67, Bộ trưởng quán triệt, cố gắng kết thúc giải quyết trước hạn 31.8. Thời điểm này, các cấp tích cực rà soát để tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ.

Hội nghị trực tuyến kết nối với 34 tỉnh, thành và 3.321 xã, phường ẢNH: TỐNG GIÁP

Về tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền để điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, theo phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và các tiêu chí cần thiết khác.

Bộ trưởng thông tin sẽ giao tổng biên chế cho địa phương trên cơ sở quy mô dân số, diện tích tự nhiên, thẩm quyền, mức độ phân cấp, phân quyền cũng như xem xét chức năng, nhiệm vụ, quy mô kinh tế và các yếu tố đặc thù.

"Bộ Nội vụ sẽ tính toán để giao biên chế tổng thể cho các địa phương. Thực tế có xã, phường có thể cần đến hàng trăm cán bộ, công chức, nhưng cũng có địa phương chỉ khoảng 30 cán bộ, công chức là đủ, như những xã giữ nguyên không sắp xếp hay đặc khu nhỏ", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

