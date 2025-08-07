Đề nghị điều chỉnh thời điểm nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc cho công chức

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị điều chỉnh lại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc để hưởng chế độ, chính sách là ngày 1.9 đối với các hồ sơ đã gửi ẢNH: THU HẰNG

Để giải quyết chế độ chính sách kịp thời và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị thủ trưởng các sở, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của hồ sơ theo quy định.

Đối với các hồ sơ đã gửi Sở Nội vụ Hà Nội, các đơn vị rà soát, điều chỉnh lại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc là ngày 1.9, có văn bản gửi về sở trước ngày 10.8.

Đối với các trường hợp chưa gửi hồ sơ, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, có văn bản gửi về sở trước ngày 15.8.

Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Sở Tài chính Hà Nội thẩm định, báo cáo UBND TP.Hà Nội xem xét, quyết định, kịp tiến độ hoàn thành trước ngày 31.8. Thời điểm đề nghị giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc của các trường hợp này là ngày 1.9.

Sau khi Bộ Nội vụ có hướng dẫn, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu, báo cáo UBND TP.Hà Nội triển khai giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trước đó, trong Kết luận 183 ban hành ngày 1.8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31.8, sau thời điểm này sẽ kết thúc".

Theo Bộ Nội vụ, đến ngày 22.7, đã có 85.447 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có quyết định nghỉ việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67, trong đó, số đã nghỉ việc là 77.278 người (nghỉ hưu và nghỉ thôi việc). Số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 74.248 người. Số người đã được nhận tiền là 41.031 người.