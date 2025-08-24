Cháy tàu cá trong đêm, thiệt hại hơn 1 tỉ đồng

Sáng 24.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy tàu cá trong đêm.

Tàu cá QNg 91478 TS bị lửa thiêu rụi ẢNH: CTV

Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 23.8, Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) phát hiện tàu cá QNg 91478 TS do ông Trần Quốc Hải (51 tuổi, ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) làm chủ, khi đang neo đậu tại khu vực cửa biển Sa Kỳ thuộc xã Tịnh Khê bị bốc cháy.

Sau khi phát hiện, lực lượng biên phòng điều 1 ca nô và 16 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn cùng phối hợp với ngư dân cắt neo, tách tàu cháy ra giữa dòng sông để không bị cháy lan. Đồng thời, gọi điện báo cho đội cứu hộ cứu nạn đường thủy tại cửa biển Sa Kỳ và lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Ngãi), cùng với lực lượng chức năng địa phương phối hợp, hỗ trợ chữa cháy. Đến 1 giờ 20 ngày 24.8, đám cháy được khống chế.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Quốc Hải, chủ tàu cá cho biết, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy là do bị chập điện. Tổng thiệt hại khoảng 1,1 tỉ đồng.