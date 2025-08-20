Xe buýt bốc cháy tại Afghanistan, ít nhất 76 người chết

Cơ quan chức năng tại Afghanistan ngày 20.8 cập nhật thương vong từ vụ tai nạn nêu trên, xảy ra vào tối 19.8 theo giờ địa phương. Chiếc xe chở người di cư là công dân Afghanistan, đang từ Iran trở về thủ đô Kabul (Afghanistan), AFP đưa tin.

Trên đường đi qua thành phố Herat, thủ phủ của tỉnh cùng tên tại Afghanistan, xe buýt đã va chạm với một xe máy, sau đó đâm vào xe bồn chở xăng dầu và bốc cháy.

Xe buýt bị cháy rụi sau vụ tai nạn tại tỉnh Herat, Afghanistan được kéo đi vào ngày 20.8

ẢNH: AFP

“76 người dân của đất nước đã thiệt mạng trong vụ việc, cùng 3 người khác bị thương nghiêm trọng”, người phát ngôn chính quyền tỉnh Herat Mohammad Yousuf Saeedi cho biết.

Thi thể các nạn nhân được chuyển đến một bệnh viện quân y tại Afghanistan. Giới chức nước này cho biết nhiều nạn nhân “không thể nhận dạng được” và trong số những người chết có hơn 10 trẻ em. Hình ảnh tại hiện trường vài giờ sau vụ tai nạn cho thấy chiếc xe buýt bị cháy rụi.

Theo báo The New Indian Express, cảnh sát tỉnh Herat cho biết vụ tai nạn xảy ra do xe buýt “chạy quá nhanh và bất cẩn”. Trong khi đó, Hãng thông tấn Bakhtar tại Afghanistan cho hay vụ việc ngày 19.8 là một trong những tai nạn gây chết nhiều người nhất ở nước này trong những năm gần đây.

Chiếc xe buýt chở người di cư từ Iran về Afghanistan nói trên phản ánh những chính sách của các nước sở tại nhằm trục xuất người Afghanistan sau nhiều thập niên tiếp nhận họ.

Trước đây, nhiều người Afghanistan di cư sang các nước lân cận để tránh xung đột và tình trạng khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Song, theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), trong năm nay đã có ít nhất 1,5 triệu người Afghanistan từng di cư sang Iran và Pakistan bị buộc trở về nước.