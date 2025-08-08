'Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay' rất an toàn về điện và phòng cháy chữa cháy

Đi tàu xe, kể cả máy bay, hành khách mong muốn được đi đến nơi, về đến chốn. Vì vậy, không chỉ riêng vấn đề an toàn giao thông, khâu phòng cháy chữa cháy, chống cháy nổ luôn được xem trọng.

Phòng cháy chữa cháy trên tàu lửa, mắt thấy tai nghe

Các anh chị trong đoàn tiếp viên trên chuyến tàu này thường xuyên lưu ý hành khách như vậy. Dường như chỉ nhắc nhở cũng chưa đủ yên tâm, tôi thấy các nhân viên phụ trách toa hay "đi tuần", xem xét kỹ mọi ngóc ngách trên tàu.

Các tiếp viên trên tàu luôn chủ động tắt các bóng đèn khi thấy không cần thiết, thỉnh thoảng lại ra đầu toa - nơi thường có người đứng hút thuốc, để dập tắt các tàn thuốc còn bốc khói (nếu có).

Hệ thống chữa cháy tự động trên các toa tàu Ảnh: TGCC

Bảng nội quy phòng cháy và chữa cháy Ảnh: TGCC

Những hành khách sạc điện thoại xong nhưng chưa rút dây sạc, đều được nhân viên nhẹ nhàng nhắc khéo. Cảm động hơn khi các anh chị đã dành thời gian giải thích, cho một số bạn trẻ mải mê vừa sạc pin điện thoại vừa tranh thủ chơi game. Khi hiểu ra thói quen trên rất dễ gây nguy cơ cháy nổ, mất an toàn cho chính bản thân mình và mọi người, những thanh niên này đã lịch sự cảm ơn và vui vẻ dừng thú vui trên.

Những vị khách lần đầu đi tàu, chưa quen với việc lấy nước nóng để ăn mì ly từ nguồn cung cấp trên toa, đã được các tiếp viên hướng dẫn tận tình. Từ đó, ai cũng biết cách lấy nước an toàn, vừa đủ dùng, để tiết kiệm điện và tiết kiệm nước cho cả đoàn tàu gồm hàng trăm người.

Búa thoát hiểm, chuông báo cháy, mũi tên chỉ dẫn, được gắn nhiều nơi tại những vị trí hành khách dễ nhìn thấy. Mỗi toa tàu có ít nhất 4 bình chữa cháy, những bình gần hết hạn sử dụng đều được nạp lại kịp thời. Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy trên tàu khách được gắn ở hai đầu toa.

Chuyến tàu SE11 từ ga Bồng Sơn về ga Dĩ An (TP.HCM) ngày 14.7 Ảnh: TGCC

"Xịn sò" hơn nữa chính là hệ thống chữa cháy chuyên nghiệp, với đầy đủ ống dẫn nước, chạy dọc suốt toa tàu, vòi phun, van đóng mở, được lắp đặt rất khoa học và thuận tiện cho việc sử dụng. Có thể nói rằng hệ thống chữa cháy được bố trí trên tàu hoàn chỉnh như trong các tòa nhà cao tầng.

Chỉ cần nhìn thấy những dụng cụ trên, tất cả khách đi tàu đều có cảm giác bình an. Mỗi người cũng chú ý nhắc nhau đề phòng hỏa hoạn. Ý thức tự giác của người dân ngày càng được nâng cao. Ai cũng hiểu rằng tàu rất khác so với ô tô, vì hay phải đi qua những địa hình chỉ toàn đồi núi, vắng vẻ. Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ rất khó tìm nguồn hỗ trợ bên ngoài. Vì vậy, để có hàng ngàn chuyến tàu an toàn, rất cần đảm bảo tuyệt đối phòng cháy chữa cháy.

Tập huấn hằng năm

Trên các toa tàu, giờ đây đều gắn camera đầy đủ, những "mắt thần" này góp sức cho nhiệm vụ giám sát. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, tổ công tác trên tàu ngay lập tức trở thành tổ "phản ứng nhanh", xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, đảm bảo cho đoàn tàu tiếp tục hành trình, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho hành khách.

Nơi vận hành hệ thống chữa cháy trên các toa tàu hỏa Ảnh: TGCC

Hằng năm, ngành đường sắt đều tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, nhân viên. Đoàn tiếp viên làm nhiệm vụ trên tàu như những ong thợ cần mẫn, miệt mài, thầm lặng hoàn thành sứ mệnh chở theo bao niềm vui sum họp, mang người thương về với người thương.

Cũng nhờ vậy, tôi đã hiểu vì sao ngày càng có nhiều khách du lịch nước ngoài chọn đi tàu lửa khi đến nước ta. Nếu có dịp, bạn hãy trải nghiệm "đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay", để tận hưởng những điều thú vị và tính ưu việt của loại phương tiện giao thông này.