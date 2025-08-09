Cháy tàu chở dầu trên biển, 20 thuyền viên được cứu sống an toàn

Khoảng 3 giờ ngày 9.8, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã đưa 20 thuyền viên trong vụ cháy tàu dầu trên biển vào đến cảng tại phường Phước Thắng, TP.HCM an toàn.

Lực lượng làm nhiệm vụ trên tàu KN 210 đang phun nước chữa cháy tàu GT UNITY ẢNH: CTV

Trước đó, lúc 11 giờ 15 ngày 8.8, tàu GT UNITY (quốc tịch Việt Nam) chở gần 4.900 tấn dầu FO đang hành trình từ Malaysia về cảng Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), khi cách mũi Vũng Tàu khoảng 192 hải lý về phía nam đông nam thì bất ngờ bùng cháy.

Lúc này, tàu ANDROUSA (quốc tịch Liberia) đang hành trình gần đó đã đó đã nhanh chóng đến hiện trường tàu GT UNITY bị cháy để hỗ trợ, cứu nạn. Toàn bộ 20 thuyền viên trên tàu bị nạn đã nhanh chóng rời khỏi tàu và lên trên tàu ANDROUSA.

Tàu KN 210 của Chi đội Kiểm ngư số 2 nhận được thông tin khẩn cấp về việc cháy tàu dầu GT UNITY cũng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức phun vòi rồng dập lửa, ngăn cháy lan, khống chế đám cháy bước đầu.

Thuyền viên bị nạn được đưa vào bờ an toàn ẢNH: CTV

Tàu SAR 413 cũng được điều động từ cảng ở phường Phước Thắng nhanh chóng ra hiện trường, tiếp cận tàu ANDROUSA để đưa các thuyền viên tàu GT UNITY vào bờ.

Gần 20 giờ ngày 8.8, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu ANDROUSA, tiếp nhận 20 thuyền viên của tàu GT UNITY sang tàu an toàn, tổ chức sơ cứu y tế ban đầu cho các thuyền viên bị nạn.

Tàu SAR 413 cũng nhanh chóng chuyển hướng hành trình về bờ, bàn giao toàn bộ 20 thuyền viên vụ cháy tàu cho cơ quan chức năng.