Đà Nẵng: 26 bị cáo lĩnh án sau vụ hỗn chiến bằng bom xăng, đao kiếm

Sau 2 ngày xét xử, ngày 11.9, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ án hỗn chiến từng gây rúng động khu vực ven biển Nguyễn Tất Thành. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh: giết người, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, tối 6.5.2024, Lê Vũ Hoàng Tươi (30 tuổi, trú Quảng Nam cũ) cùng nhóm bạn đến karaoke N.P.Đ. (đường Đống Đa, TP.Đà Nẵng) vui chơi thì xảy ra va chạm với Lê Minh Long (25 tuổi, trú Đà Nẵng). Long bất ngờ đấm vào mặt Tươi. Cú đấm không gây thương tích nhưng châm ngòi cho mâu thuẫn. Tươi ôm hận, lên Facebook hẹn Long ra đường Nguyễn Tất Thành "giải quyết".

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên án ẢNH: HUY ĐẠT

Chiều 7.5, Tươi huy động 12 đồng bọn, chuẩn bị hung khí giấu trong ô tô và xe máy để kéo đến điểm hẹn. Phía Long cũng tập hợp 13 người, mang theo dao, kiếm, bom xăng và vỏ chai bia nghênh chiến. Khoảng 21 giờ 30 ngày 7.5, hai nhóm giáp mặt trước số nhà 1071 Nguyễn Tất Thành. Bom xăng, chai bia được ném loạn xạ khiến cả tuyến đường hỗn loạn, người dân hoảng sợ.

Trong lúc hỗn chiến, Tươi trực tiếp dùng mác chém Phan Thành Đạt (đi cùng nhóm Long) gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu, Đạt không qua khỏi do chấn thương sọ não. Sau khi gây án, nhóm Tươi rời hiện trường, thậm chí còn vào quán ăn uống trước khi bỏ trốn. Tuy nhiên, tất cả lần lượt bị công an bắt giữ.

Điều tra cho thấy, nhiều bị cáo có nhân thân xấu. Tươi từng nhiều lần bị xử phạt về hành vi cố ý gây thương tích, xúc phạm người thi hành công vụ; Long có tiền án về ma túy. Đặc biệt, Phạm Bá Quốc Khánh bị bắt khẩn cấp, phát hiện cất giữ gần 3,5 gam ma túy tổng hợp.

TAND TP.Đà Nẵng tuyên mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo trong vụ án gây rúng động dư luận ẢNH: HUY ĐẠT

Tại tòa, HĐXX xác định Tươi là chủ mưu, trực tiếp chuẩn bị hung khí và ra tay tấn công; Long là người khởi xướng mâu thuẫn, cầm đầu nhóm ném bom xăng, chai bia giữa khu dân cư.

Kết thúc phiên tòa, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Vũ Hoàng Tươi, Trà Minh Nhật và Trần Minh Trí tù chung thân về tội giết người. Các bị cáo khác trong nhóm tội giết người nhận mức án từ 11 năm tù trở lên. Bị cáo Lê Minh Long bị phạt 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng; các đồng phạm khác nhận nhiều mức án, thấp nhất 18 tháng tù. Một số bị cáo còn bị xử thêm các tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm.