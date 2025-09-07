Đà Nẵng: Manh động dùng dao uy hiếp cướp xe máy rồi chém 2 người khác

Ngày 7.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Thái Anh Tuấn (26 tuổi, trú xã Thăng Trường, TP.Đà Nẵng), để điều tra về hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Công an TP.Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam nghi phạm Thái Anh Tuấn ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 29.8, Tuấn mang theo một con dao dài khoảng 31 cm, đi bộ đến nhà ông H.Đ (63 tuổi, trú thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An) để giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Khi đến ngã tư thôn Hưng Mỹ, Tuấn thấy vợ chồng anh N.C.K (22 tuổi, trú xã Thăng Bình) điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực. Nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, Tuấn chặn đường, dùng dao uy hiếp và hô to “cướp đây!” khiến vợ chồng anh K. hoảng sợ bỏ chạy, để lại xe máy.

Sau khi cướp xe máy, Tuấn tiếp tục chạy đến nhà ông H.Đ, dùng dao đuổi chém, khiến ông Đ. và con trai là anh H.V.Q (40 tuổi) bị thương ở tay. Người dân địa phương đã kịp thời can thiệp, khống chế Tuấn và bàn giao cho lực lượng công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý.