Nói xấu nhau trên Facebook, 2 nữ sinh gọi nhiều bạn bè tham gia hỗn chiến

Chiều 18.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an P.Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm rõ nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến, gây rối. Vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, tối 17.5, trên Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh 2 nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến, trong đó cầm đầu là 2 nữ sinh.

Các thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tổ Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng khu vực 4 phối hợp Công an P.Thanh Khê Tây triển khai xác minh. Qua đó, lực lượng công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ hỗn chiến là do giữa nữ sinh Đ.G.H (13 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) và T.B.N.A (14 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây) nói xấu nhau trên mạng xã hội.

Cả hai nữ sinh này nhắn tin, gọi điện chửi nhau, thách thức hẹn nhau lúc 1 giờ ngày 17.5 tại đường Hồ Tương (Q.Thanh Khê) để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên cuộc hẹn này dời đến 19 giờ cùng ngày và chuyển qua đường Bàu Trảng 5.

Vụ việc được bàn giao cho Công an P.Thanh Khê Tây xử lý ẢNH: NGUYỄN TÚ

Khi đi, H. rủ thêm 3 người (2 nam, 1 nữ). Còn A. rủ thêm 2 người (1 nam, 1 nữ). Khi chạm trán, H. và A. xông vào đấm đá túi bụi, đồng bọn hai bên cũng cầm mũ bảo hiểm "tham chiến".

Hậu quả H. bị đa chấn thương vùng mặt, nhóm H. tuy đông hơn nhưng yếu thế nên rút lui.

Cơ quan công an đã xác định lai lịch những thiếu niên tham gia hỗn chiến, đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an P.Thanh Khê Tây tiếp tục xử lý.