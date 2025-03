Test nhóm người trước quán bar, khởi tố 4 bị can tổ chức sử dụng ma túy

Chiều 31.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng, 4 bị can gồm: Trần Đăng Khoa (27 tuổi), Phùng Tấn Thành (31 tuổi, cùng ngụ TP.Hội An, Quảng Nam), Nguyễn Duy (37 tuổi) và Trần Đại Việt (36 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, rạng sáng 20.3, lực lượng tuần tra đêm của P.Thanh Bình (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện trước khu vực quán bar đường Đống Đa (P.Thanh Bình) có 7 nam thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn.

4 bị can Khoa, Thành, Duy và Việt bị khởi tố ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tổ tuần tra đưa cả nhóm về trụ sở Công an P.Thanh Bình để làm việc, test nhanh, kết quả cho thấy cả 7 người này đều dương tính với ma túy.

Tiếp tục làm việc, cơ quan công an xác định tối 19.3, nhóm này cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán bar. Trước dấu hiệu nghi vấn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an P.Thanh Bình củng cố hồ sơ, bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố để thụ lý theo thẩm quyền.

Qua xác minh làm rõ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt 4 bị can trong nhóm này, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đồng phạm và mở rộng điều tra.