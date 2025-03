'Mẻ lưới' cất trọn nhóm sản xuất 1,4 tấn ma túy

Manh mối từ hợp tác quốc tế

Là Trưởng ban chuyên án 199Đ, chỉ đạo xuyên suốt quá trình vụ án, trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, cho hay tháng 8.2024, cảnh sát Trung Quốc thông báo có 2 đối tượng từng sản xuất ma túy tổng hợp tại nước này có dấu hiệu chuyển công cụ sang VN để sản xuất ma túy. C04 đã cử trinh sát phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa theo dõi mọi di biến động và phát hiện các đối tượng thuê đất, kho xưởng và lắp ghép nhà tôn, tập kết hóa chất… Lúc này, ban chuyên án được xác lập để đấu tranh.

Bên trong xưởng sản xuất ma túy ẢNH: H.A

Khu đất Trương Xuân Minh thuê rộng 1.000 m2, nằm tại khu vực nghĩa trang phía bắc xã Vĩnh Lương (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) rất hẻo lánh, xung quanh là đồi cây. Xưởng của Minh cũng nằm gần khu xử lý rác thải nhằm hạn chế mùi hắc của hóa chất, tránh bị phát hiện. Minh còn thuê 2 địa điểm khác làm kho và cử người canh gác, lắp camera giám sát, nuôi chó để phát hiện người lạ xâm nhập.

Về số máy móc, thiết bị để sản xuất ma túy, trung tướng Viện cho biết bước đầu qua các dữ liệu điện tử, ban chuyên án nhận định có thể được chuyển bằng xe tải cỡ lớn qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc sang. Ban chuyên án cũng nhận định nhóm này sản xuất ma túy để chuyển về Đài Loan tiêu thụ, bởi tại đây 1 kg ketamine có giá lên tới 1 tỉ đồng. Cạnh đó, Đài Loan là khu vực chỉ có thể đi đường biển hoặc hàng không. Trong khi đó, ban chuyên án phát hiện 1 tàu cá trị giá 7 tỉ đồng của bạn gái Minh đang neo đậu tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), do vậy nhiều khả năng sau khi thu được ketamine thành phẩm, nhóm này sẽ vận chuyển về Đài Loan bằng đường biển.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, Trưởng ban chuyên án ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trung tướng Viện cho biết đây là vụ án sản xuất ma túy lớn nhất và tính chất nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Trước đó, năm 2019, C04 cũng phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum triệt phá 1 xưởng, sản xuất khoảng 12 kg ketamine. Ngoài ra, năm 2024, C04 cũng triệt phá chuyên án ở TP.Hải Phòng và thu 1,3 tấn ketamine. Số ma túy này được sản xuất tại Lào nhưng phương tiện sản xuất lạc hậu hơn dây chuyền của Minh.

Nhóm của Minh sản xuất ma túy chỉ 2 công đoạn. Quá trình phạm tội, Minh tung tin đồn là đang sản xuất chất bọt để xử lý rác thải, đồng thời mỗi công đoạn hoàn thành, Minh đều sa thải nhân viên để tránh bị bại lộ.

Nín thở chờ thời cơ

Để nắm bắt quy mô, quy luật của nhóm đối tượng, các trinh sát phải thay ca nhau giám sát, bỏ hơn nửa năm nằm vùng cộng với giám sát từ xa. Thậm chí, ban chuyên án làm việc xuyên tết, cả đêm giao thừa.

Các đối tượng bị bắt giữ ẢNH: H.A

Các đối tượng bị bắt giữ ẢNH: H.A

Trước 1 tuần đưa ra quyết định phá án, ban chuyên án xác định các đối tượng đã sản xuất khoảng 1,8 tấn bán thành phẩm và đóng vào 27 thùng xốp gửi vào một kho đông lạnh tại TP.Nha Trang. Trung tướng Viện kể khi thuê kho, chủ kho chỉ nghĩ nhóm này gửi hải sản đông lạnh, nhưng sau đó phát hiện mùi hắc nên yêu cầu phải chuyển đi ngay. Đưa "hàng" về, nhóm của Minh liền đốt toàn bộ thùng xốp để phi tang và quyết định tinh chế thành phẩm.

Các trinh sát báo về nhóm của Minh đã mua rất nhiều bình gas, bếp gas công nghiệp, xoong quân dụng và 30 kg bông gòn, khẩu trang. Ban chuyên án tăng cường lực lượng bí mật giám sát và phát hiện các đối tượng đổ chất bán thành phẩm vào để khuấy như khuấy cháo nhằm dùng nhiệt để tạo ra chất ma túy tinh khiết.

Tang vật vụ án ẢNH: H.A

"1,8 tấn giai đoạn 1 gần ra được ketamine, nếu sinh nhiệt thì chỉ 2 giây có thể lên độ tinh khiết tới 42%, rất nhanh để ra ketamine. Do vậy, chúng tôi xác định đây là công đoạn dùng nhiệt để tinh chiết ra ketamine và xác định chọn bắt quả tang, khi các đối tượng làm ra thành phẩm", trung tướng Viện nói.

Quyết định thời điểm phá án vô cùng quan trọng, bản thân trung tướng Viện cho rằng cũng rất khó để đưa ra quyết định dù đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an rất nhiều phương án, trong đó có báo cáo "tùy tình hình tại hiện trường cho phép chúng tôi được quyền quyết định, bởi diễn biến rất nhanh". Cạnh đó, ổ nhóm hoạt động ở 3 địa điểm, nếu không bắt được tất cả, đặc biệt các đối tượng cầm đầu chỉ đạo, các đối tượng có kiến thức hóa học thì vụ án coi như không thành công.

Tang vật vụ án ẢNH: H.A

Mẻ lưới lúc 0 giờ

Kế hoạch ra quân được bàn rất kỹ. Để bảo đảm an toàn cho lực lượng, ban chuyên án đã mang theo những bộ quần áo chuyên dụng chống độc, chống hơi ngạt, bởi từng có việc tội phạm dùng axit tấn công lực lượng và trong quá trình trinh sát cũng xác định tại công xưởng có những chất cực độc.

Ban chuyên án với chủ công là lực lượng của C04, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an)…, trong đó Công an tỉnh Khánh Hòa huy động lực lượng cơ động mạnh, lực lượng PCCC để bảo đảm an toàn.

Đúng 0 giờ ngày 22.3, 200 cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều mũi đột kích bí mật, bất ngờ 3 địa điểm của ổ nhóm khiến các đối tượng không kịp chống trả. Lực lượng đã bắt kịp thời 2 người Trung Quốc ở khu vực nghĩa trang, khi vừa ra khỏi xưởng. Ngoài ra, có đối tượng đang đi với bạn gái cũng bị bắt giữ. "Thời điểm như một trận đánh, sớm quá thì non và nhỡ mà già quá thì có khi các đối tượng trốn mất", trung tướng Viện nói và cho hay, do phá án kịp thời, các đối tượng chưa tiêu thụ được lượng nhỏ ma túy nào ra thị trường.

Mẻ lưới thành công, ban chuyên án đã bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có 4 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan (Trung Quốc) và 4 người VN; thu giữ 1,4 tấn ma túy ketamine; 80 tấn hóa chất và nhiều máy móc, vật dụng liên quan đến việc sản xuất ma túy.