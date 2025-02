Đông Nam Á đối phó các ổ lừa đảo của người Trung Quốc

ASEAN thúc đẩy tăng cường hợp tác pháp lý

Tờ Khmer Times ngày 11.2 dẫn lời Bộ trưởng Luật pháp và Cải cách thể chế Malaysia Azalina Othman Said cho hay Malaysia với tư cách là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang tăng cường hợp tác pháp lý với các thành viên khác trong khối. Cụ thể, việc tăng cường hợp tác tập trung và cải cách pháp lý và thiết lập một cơ chế trọng tài trong khu vực. Bà Azalina nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ khung pháp lý để hỗ trợ phát triển kinh tế, nhất là trong những lĩnh vực như an ninh mạng, chống tham nhũng và quy định trong kinh doanh. Bên cạnh đó, bà lưu ý rằng ASEAN đã thông qua Đạo luật An toàn không gian mạng 2024 nhằm tăng cường sự an toàn trực tuyến, chống nạn lừa đảo cũng như những nội dung độc hại.