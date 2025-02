Đối phó các ổ lừa đảo, Thái Lan cắt điện 5 khu vực biên giới của Myanmar

Theo tờ The Nation, Thái Lan còn dừng cung cấp dầu và internet băng thông rộng đến các khu vực trên. Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan cho biết có chứng cứ cho thấy các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại một số khu vực biên giới ở Myanmar. Tháng trước, tờ Global New Light of Myanmar cho rằng các trung tâm lừa đảo được cấp điện và internet từ nước ngoài và được đầu tư bởi "các tổ chức nước ngoài". Từ tháng 10.2023, Myanmar trục xuất hơn 55.000 người nước ngoài bị buộc làm việc tại các trung tâm lừa đảo, chủ yếu là người Trung Quốc.

Một khu phức hợp tại Myanmar gần biên giới Thái Lan ẢNH: REUTERS