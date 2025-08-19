Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán khí cười gần 1.000 tỉ mỗi năm

Ngày 19.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ chưa đầy 4 tháng qua, lực lượng công an tỉnh này đã chủ trì triệt phá 2 đường dây sản xuất khí cười (H 2 O)quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Bán 120 tấn khí cười mỗi năm

Trước đó, ngày 25.7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triệu tập 41 nghi phạm trong đường dây buôn bán khí cười liên tỉnh.

Các nghi phạm ngụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đường dây này do Nguyễn Công Vinh (24 tuổi, ngụ chung cư số 1109, nhà T18, tổ 20, Khu đô thị Vinhomes Times City, P.Vĩnh Tuy, Hà Nội) cầm đầu.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét khẩn cấp một xưởng sản xuất khí cười ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Cùng với triệu tập các nghi phạm, lực lượng Công an Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp 21 điểm kinh doanh karaoke, bar, pub trên địa bàn Thanh Hóa; đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khám xét 13 điểm là nơi ở, kho bãi tại các tỉnh Bắc Ninh (8 điểm), Nghệ An (1 điểm), Quảng Ninh (1 điểm) và Hà Nội (3 điểm).

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 3.298 bình chứa khí cười (loại sản xuất, nhập từ Trung Quốc) và 94 bình chứa khí cười (loại sản xuất trong nước) với tổng trọng lượng hơn 10 tấn khí; gần 200.000 vỏ bình khí dùng để sang chiết; 1 dây chuyền thiết bị máy móc sử dụng cho việc sang chiết khí; 30 can (loại 5 lít) đựng hóa chất tạo mùi hoa quả; 10 xe ô tô sử dụng để vận chuyển khí cười; khoảng 0,5 gram ketamin và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán khí cười trái pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, từ năm 2018, Nguyễn Công Vinh đã thiết lập đường dây buôn bán khí cười cho các quán karaoke, bar, pub trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Trung bình mỗi năm đường dây này bán được khoảng 120 tấn khí cười với giá trị giao dịch gần 1.000 tỉ đồng/năm. Riêng từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã bán ra thị trường 72 tấn khí cười với giá trị hơn 620 tỉ đồng.

Đại tá Trịnh Văn Giang (ngồi chính giữa), Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, họp bàn cùng ban chuyên án trước khi triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán khí cười ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ Phạm Ngọc Hòa (30 tuổi, ngụ P.Đông Triều, Quảng Ninh), nghi phạm sản xuất, cung cấp khí cười cho Nguyễn Công Vinh bán cho các quán.

Các ngày 27 - 28.7, tiến hành khám xét nơi ở và các kho bãi của Phạm Ngọc Hòa tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Trị, Gia Lai (Bình Định cũ) và TP.HCM, lực lượng công an thu giữ gần 2.000 vỏ bình dùng để chứa khí cười và nhiều tang vật khác có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán khí cười.

Đến nay, vụ án này đã có 16 nghi phạm trong tổng số hơn 40 nghi phạm (triệu tập trước đó) bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Lộ diện đường dây buôn bán khí cười "khủng" từ cuộc kiểm tra hành chính

Một đường dây sản xuất, buôn bán khí cười "khủng" khác được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, triệt phá sau cuộc kiểm tra hành chính bình thường tại một bar.

Hệ thống máy móc dùng để sản xuất khí cười ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Rạng sáng 2.5, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hành chính quán bar H2 Lounge (địa chỉ tại TT.Bút Sơn, H.Hoằng Hóa cũ; hiện là xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa) phát hiện Lương Thái Linh (40 tuổi, ngụ P.Hàm Rồng, Thanh Hóa) và 3 người khác đang sử dụng chất ma túy.

Tiến hành khám xét khách sạn nơi Linh và 3 người khác nghỉ dưỡng tại khu du lịch ở xã Hoằng Tiến, lực lượng công an phát hiện 1 bình chứa 2,2 kg khí cười và một số tang vật phục vụ việc sử dụng ma túy.

Tưởng chừng đây chỉ là một vụ án sử dụng chất ma túy nhỏ, nhưng quá trình điều tra, lực lượng Phòng PC04 Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán khí cười quy mô lớn chưa từng có do Lương Thái Linh cầm đầu.

Từ lời khai và tài liệu điều tra có được, lực lượng của PC04 Công an Thanh Hóa phối hợp với Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng lập 5 tổ công tác, đồng loạt bao vây, khám xét khẩn cấp 3 nhà xưởng Lương Thái Linh cùng đồng bọn thuê làm nơi sản xuất khí cười.

Kết quả, thu giữ hơn 180 tấn nguyên liệu để sản xuất khí cười, 407 bình chứa khí cười, 717 vỏ bình dùng để chứa khí cười và gần 238 gram ma túy các loại.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay đã có gần 100 đối tượng bị bắt giữ, điều tra về các hành vi sản xuất, buôn bán khí cười ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Hoạt động của đường dây này cũng hết sức tinh vi khi các đối tượng thuê nhà xưởng rồi tổ chức sản xuất khí cười vào ban đêm, với quy trình khép kín.

Khi giao dịch mua bán, các đối tượng chỉ nhận tiền mặt và liên lạc mua bán với nhau qua các ứng dụng mạng xã hội.

Đặc biệt, trong đường dây này có nhiều đối tượng tham gia là những người trình độ, học vấn cao và có chuyên môn sâu về hóa học, cơ khí…

Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây này đã sản xuất và bán tổng cộng 37,5 tấn khí cười, thu lời bất chính gần 1 tỉ đồng.

Tính đến tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 32 bị can để điều tra về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm; mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.