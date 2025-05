Thanh Hóa phá đường dây sản xuất hàng tấn khí cười mỗi ngày

Hệ thống thiết bị sản xuất khí cười ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Lúc 1 giờ ngày 2.5, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TT.Bút Sơn (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng khí cười và chất ma túy tại quán bar H2 Lounge (ở TT.Bút Sơn).

4 đối tượng bị bắt quả tang và có kết quả dương tính với ma túy, gồm: Lương Thái Linh (40 tuổi), Nguyễn Văn Chí (40 tuổi, đều ngụ P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Văn Tùng (32 tuổi, ngụ P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Bình (33 tuổi, ngụ H.Thanh Oai, Hà Nội).

Tiến hành điều tra nguồn gốc khí cười và ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện có một đường dây sản xuất quy mô lớn ở nhiều tỉnh, thành phố, mỗi ngày bán ra thị trường hàng tấn khí cười.

4 trong số các bị can bị bắt giữ, khởi tố ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ Nguyễn Phương Tây (40 tuổi, ngụ Phú Xuân, H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là người bán ma túy cho các đối tượng trên.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thành lập 5 tổ công tác phối hợp với Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng khám xét khẩn cấp 2 nhà xưởng ở thôn Mùi (xã Bích Hòa, H.Thanh Oai, Hà Nội), thu giữ 1 hệ thống máy sang chiết khí khí cười; 177 bình chứa 5,25 tấn khí cười; hơn 12 tấn nguyên liệu để sản xuất khí cười.

2 cơ sở trên do Lương Thái Linh, Nguyễn Ngọc Bình (các nghi phạm đã nêu trên) và Tô Thế Minh Trí (32 tuổi, ngụ xã Đồng Văn, H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cùng góp vốn đầu tư.

Các cơ sở hoạt động từ đầu tháng 3, mỗi ngày sản xuất khoảng 400 kg khí cười. Từ khi hoạt động đến khi bị bắt đã sản xuất khoảng 15 tấn khí cười bán ra thị trường, thu lời bất chính khoảng hơn 2 tỉ đồng.

Lực lượng Công an Thanh Hóa khám xét cơ sở sản xuất khí cười ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Khám xét cơ sở sản xuất khí cười tại thôn 7 (xã Tiến Xuân, H.Thạch Thất, Hà Nội) do Nguyễn Bảo Lộc (41 tuổi, ngụ P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) làm chủ, và thuê Đinh Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ khu tập thể Trường ĐH Mỏ địa chất, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều hành sản xuất, lực lượng chức năng thu giữ 1 hệ thống máy và nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất khí cười.

Cơ sở này mỗi ngày sản xuất khoảng 1 tấn khí cười để bán ra thị trường. Tính từ tháng 3 đến khi bị bắt giữ, cơ sở đã sản xuất và bán ra khoảng 50 tấn khí cười, thu lời bất chính hơn 4,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Bảo Lộc còn đầu tư 1 cơ sở sản xuất khí cười khác ở thôn Xuân Sen (xã Thuỷ Xuân Tiên, H.Chương Mỹ, Hà Nội), nhưng cơ sở này chưa đi vào hoạt động.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tất cả các nghi phạm trên đều có kết nối với nhau, thiết lập nên đường dây sản xuất khí cười quy mô rất lớn, hoạt động có tổ chức. Đặc biệt, các nghi phạm cầm đầu đường dây là những người có trình độ học vấn cao, có chuyên môn về hóa học, cơ khí, kỹ thuật…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.