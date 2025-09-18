Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quyết liệt di dời 'chợ chuối' Tân Long sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Bá Cường
Bá Cường
18/09/2025 13:34 GMT+7

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, 9 người bị thương tại khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo), UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, đồng thời đẩy nhanh phương án xây dựng chợ mới để người dân buôn bán an toàn.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào sáng 17.9 tại chợ Tân Long làm 3 người tử vong và 9 người bị thương. Chợ Tân Long ở xã Lao Bảo, Quảng Trị (trước đây thuộc xã Tân Long, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ) được đặt tại ngã ba giao nhau giữa QL 9 và tỉnh lộ 586. Từ nhiều năm nay, chợ đã trở thành “điểm đen” về mất an toàn giao thông.

Quyết liệt di dời 'chợ chuối' Tân Long sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng- Ảnh 1.

"Chợ chuối" Tân Long trong những dịp cao điểm

ẢNH: B.H.

Khu vực vỉa hè và lòng đường trước chợ Tân Long là nơi tập trung buôn bán chuối mật mốc nổi tiếng của vùng, nhất là vào dịp rằm và Tết Nguyên đán. Những ngày cao điểm, xe máy chở chuối đỗ tràn ra lòng đường, xe tải lớn trên QL 9 vẫn lưu thông liên tục, tạo nên cảnh hỗn loạn. Nguy hiểm hơn, khu vực chợ này nằm ở chân một con dốc dài hơn 500 m.

Bà Nguyễn Thị Năm (tiểu thương chợ Tân Long) cho biết, trước đây, bà con bán chuối đã được địa phương cảnh báo nhiều lần về việc bày bán dưới lòng đường rất nguy hiểm, song chợ chính lại quá nhỏ, không đủ chỗ. "Họ được cảnh báo nhiều lần, có lúc đã lùi sâu, về sau tuyến tỉnh lộ 586 nhưng được một thời gian, họ lại tràn ra trước cả hai tuyến đường", bà Năm nói.

Dù đã được lực lượng chức năng từng nhiều lần chấn chỉnh, nhiều người vẫn dần lấn ra ngã ba ở khu vực chợ Tân Long để thuận tiện mua bán.

Sẽ có "chợ chuối" mới ?

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 17.9, ông Phan Phong Phú, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng đường và khẩn trương triển khai xây dựng chợ mới cho bà con.

Quyết liệt di dời 'chợ chuối' Tân Long sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng- Ảnh 3.

Ông Phan Phong Phú thăm hỏi, động viên các nạn nhân sau vụ tai nạn

ẢNH: BÁ HOÀNG

“Kinh nghiệm từ nhiều nơi cho thấy phải chọn vị trí xây chợ hợp lý, vừa đảm bảo an toàn vừa thuận tiện giao thương, tránh tình trạng xây xong bà con không vào”, ông Phú nói.

Ông Trần Bình Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo, nguyên Chủ tịch UBND H.Hướng Hóa (Quảng Trị cũ) cho biết, trước đây, khi còn làm lãnh đạo huyện đã quy hoạch chợ mới nhưng chưa phù hợp. "Xã Lao Bảo đã khảo sát khu đất rộng 3 ha tại thôn Bích La Đông, cách vị trí chợ cũ khoảng 1,5 km. Đây được xem là phương án khả thi để xây dựng chợ tập trung cho tiểu thương chuối", ông Thuận nói.

Quyết liệt di dời 'chợ chuối' Tân Long sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng- Ảnh 4.

Ngã ba chợ Tân Long đã được cảnh báo nhiều lần về nguy cơ xảy ra tai nạn

ẢNH: BÁ CƯỜNG

UBND xã Lao Bảo đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí san lấp mặt bằng, sớm triển khai xây dựng chợ mới. Lãnh đạo tỉnh đồng ý để địa phương thực hiện và yêu cầu triển khai ngay, tránh tình trạng kéo dài như trước.

Theo tìm hiểu, từ nhiều năm trước, chính quyền xã Tân Long cũ (nay là xã Lao Bảo) và H.Hướng Hóa đã nhiều lần kiến nghị xây dựng chợ tập trung nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán lấn lòng lề đường. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch và chậm trễ trong thực hiện, kế hoạch này vẫn chưa được triển khai.

Vụ tai nạn 3 người chết tại Quảng Trị: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xử lý hiện trường

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 17.9, tài xế Trần Minh Hoàng điều khiển xe tải BS 37C - 587.63 chở V.N.T (47 tuổi, ở Đồng Nai) lưu thông trên tuyến QL9, hướng Đông Hà - Lao Bảo. Xe tải bất ngờ lao vào chợ Tân Long, khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra ma túy và nồng độ cồn với cả 2 người trên xe tải và có kết quả âm tính.


