Xe Xe - Giao thông

Cố ý gây tai nạn chết người tránh đền bù, tài xế đối diện mức án nào?

Chí Tâm
Chí Tâm
17/09/2025 14:59 GMT+7

Vụ việc tài xế xe bồn cố tình điều khiển xe kéo lê nữ sinh lớp 10 đến tử vong sau khi gây tai nạn khiến dư luận phẫn nộ. Đây là hành vi tàn nhẫn, đáng bị trừng phạt và lên án.

Mới đây, vụ tai nạn giao thông tại xã Phú Xuyên, Hà Nội đã khiến dư luận cả nước dậy sóng. Theo đó, tài xế Đinh Văn Long, trú tại Phú Thọ điều khiển xe bồn va chạm với nữ sinh lớp 10. Thay vì dừng lại để cứu giúp, tài xế xe bồn cố tình kéo lê nạn nhân trên đường và bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó.

Sau khi đến cơ quan đầu thú, người này khai nhận cố tình làm vậy để nạn nhân chết hẳn, còn bản thân chấp nhận đi tù để không phải đền bù tiền cho nạn nhân. Lời khai lạnh lùng này cho thấy sự mất nhân tính của tài xế Đinh Văn Long.

Cố tình gây tai nạn chết người tránh bồi thường: Tài xế đối mặt án cao nhất? - Ảnh 1.

Tài xế Đinh Văn Long - người lái xe bồn gây ra vụ tai nạn tại xã Phú Xuyên, Hà Nội

ẢNH: CÔNG AN TP.HÀ NỘI

Đây không phải là lần đầu tiên xã hội chứng kiến những câu chuyện gây phẫn nộ như vậy. Vào những ngày cuối tháng 8.2024, vụ việc tài xế xe tải Đỗ Minh Tân cố tình cán qua nạn nhân một lần nữa sau vụ va chạm tại Đồng Nai cũng khiến dư luận bức xúc. Trước đó vào năm 2016 tại Hà Tĩnh, tài xế Phan Đình Quân gây tai nạn với nạn nhân đi xe đạp điện; sau khi dừng lại kiểm tra, người này lạnh lùng điều khiển xe chèn qua lần nữa, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Những hành động vô nhân tính này để lại nỗi ám ảnh, phẫn nộ sâu sắc trong dư luận, đặt ra câu hỏi về đạo đức người cầm lái.

Gây tai nạn, cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường

Một bộ phận tài xế vẫn còn tư duy lệch lạc

Từ trước đến nay, nhiều tài xế vẫn có suy nghĩ "Đền một lần, đi tù một lần cho xong thay vì nuôi dưỡng cả đời". Đó là suy nghĩ méo mó của một số người khi đối diện với tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng nhưng chưa tử vong. Họ cho rằng việc bồi thường một lần sau cái chết sẽ "nhẹ gánh" hơn so với trách nhiệm phải chu cấp và chăm sóc nạn nhân.

Áp lực tài chính là một trong những nguyên nhân khiến không ít tài xế nảy sinh suy nghĩ lệch lạc. Nếu nạn nhân sống nhưng thương tật nặng, họ lo sợ phải bồi thường và chu cấp lâu dài. Cùng với tâm lý hoảng loạn, nhận thức pháp luật hạn chế và những lời truyền miệng méo mó, đã dẫn đến suy nghĩ, hành động phi nhân tính.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trịnh Thành - tài xế lái xe đường dài, ngụ tại Quảng Ngãi cho biết: "Tai nạn là điều không ai mong muốn khi lái xe, nhưng đã va chạm thì phải cứu người trước tiên. Nghĩ đến chuyện cán chết để khỏi trách nhiệm là hành động mất nhân tính".

Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Gia Đình - Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng, hành vi của tài xế Long giống trường hợp Án lệ số 30/2020/AL, cố ý điều khiển phương tiện chèn lên bị hại sau khi gây tai nạn

ẢNH: LUẬT SƯ TRẦN MINH HÙNG

Trao đổi PV Thanh Niên, Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Gia Đình - Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng: "Hành vi tài xế sau khi va chạm còn cố tình kéo lê nạn nhân để nạn nhân chết hẳn, nhằm trốn tránh bồi thường, đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người chứ không chỉ là vi phạm quy định giao thông. Theo Điều 123 bộ luật Hình sự, hành vi của tài xế đã thỏa mãn 2 tình tiết tăng nặng là phạm tội với trẻ em và có tính chất đê hèn, khả năng sẽ bị xử lý rất nghiêm, có thể từ 12 - 20 năm tù, thậm chí chung thân hoặc tử hình".

"Không chỉ dừng lại ở đó, tài xế vẫn phải bồi thường. Nếu không tự giác bồi thường sẽ bị kê biên tài sản để đảm bảo bồi thường. Hành vi trên của tài xế cũng giống như trường hợp Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi gây tai nạn", luật sư Hùng nói thêm.

Mở cửa ô tô gây tai nạn bị phạt nặng cỡ nào?

Mở cửa ô tô thiếu quan sát, bất cẩn là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn cho người đi đường. Hành vi này bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với mức phạt mang tính răn đe khá mạnh tay.

