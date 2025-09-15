Mở cửa ô tô gây tai nạn bị phạt nặng cỡ nào?

Không ít trường hợp mở cửa ô tô bất cẩn, thiếu quan sát khiến người đi xe máy bị va quẹt, ngã xuống đường. Đây là tình huống nguy hiểm, dẫn đến rủi ro tai nạn đáng tiếc nếu thời điểm đó có ô tô, xe tải đi phía sau.

Đơn cử như trường hợp xảy ra vào ngày 24.5 tại TP.HCM, một tài xế ô tô 7 chỗ dừng xe cách xa lề đường và bất ngờ mở cửa trúng vào người đàn ông điều khiển xe máy cùng chiều khiến người này ngã ra đường. Chưa dừng lại, tài xế ô tô còn bắt người đi xe máy bồi thường 3 triệu đồng trước khi rời đi. Sự việc trên gây bức xúc dư luận về cách hành xử cũng như hành vi dẫn đến tai nạn của tài xế xe con.

Vụ tài xế mở cửa ô tô gây tai nạn và bắt đền người đi xe máy từng gây bức xúc dư luận hồi tháng 5.2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trường hợp khác xảy ra vào ngày 13.9 trên đường số 20, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Anh Nguyễn Công H. chạy xe máy trên đường thì bất ngờ taxi mở cửa, khiến anh va vào rồi ngã xuống đường. "Rất may lúc đó không có ô tô phía sau, nếu không hậu quả sẽ khó lường", anh H. chia sẻ.

Nguyên nhân của những tình huống này đến từ nhiều yếu tố, đa phần do chủ quan, thiếu quan sát của người ngồi trong ô tô. Với nhiều tài xế kinh nghiệm, chạy taxi, dịch vụ... áp lực thời gian đón/trả khách dễ dẫn đến việc vội vã, không quan sát kỹ lưỡng khi xuống xe. Ngoài ra, nhiều trường hợp hành khách ngồi trên xe mở cửa thiếu quan sát, dẫn đến va chạm với người đi xe máy.

Nhiều tình huống mở cửa xe bất cẩn khiến người đi xe máy ngã ra đường, dẫn đến tai nạn đáng tiếc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mở cửa ô tô gây tai nạn bị phạt thế nào?

Căn cứ theo điều 19, Luật Trật tự an toàn giao thông 2024 quy định chỉ được mở cửa xe khi xe đã dừng, đỗ và trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa xe, ra khỏi xe; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn.

Trường hợp mở cửa ô tô không đảm bảo an toàn có thể bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng ẢNH: T.N

Về quy định xử phạt, điểm q, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) có nêu rõ mức phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng; trừ 6 điểm giấy phép lái xe nếu người điều khiển xe có hành vi mở cửa hoặc để cửa xe mở không an toàn.

Trường hợp mở cửa gây tai nạn, mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đây là chế tài xử phạt khá nặng để răn đe, nhấn mạnh rằng hành vi mở cửa bất cẩn gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Kỹ năng mở cửa ô tô an toàn

Để hạn chế rủi ro, người lái xe và hành khách cần tuân thủ một số kỹ năng đơn giản. Trước hết, chỉ mở cửa khi xe đã dừng hẳn và đỗ đúng nơi quy định. Luôn quan sát gương chiếu hậu và ngoái nhìn phía sau để chắc chắn không có phương tiện áp sát.

Nên mở hé cửa ô tô để quan sát, đảm bảo không có phương tiện áp sát quá gần phía sau ẢNH: TUẤN MINH

Theo chia sẻ của ông Lý Văn Trung, giáo viên dạy lái xe tại TP.HCM, người ngồi trên ô tô cần học thói quen mở cửa bằng cánh tay xa cửa nhất. Cụ thể, nếu ngồi ở vị trí ghế lái, nên mở cửa bằng tay phải và ngược lại ở ghế phụ nên mở bằng tay trái. Điều này giúp cơ thể xoay về phía sau, tiện quan sát khi mở cửa xe.

Quan trọng hơn, khi mở, nên hé cửa một góc nhỏ để kiểm tra lần cuối, sau đó mới mở hẳn. Sau khi ra khỏi xe, cần đóng cửa ngay lập tức để không gây cản trở cho các phương tiện khác.