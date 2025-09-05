Sai lầm phổ biến của tài xế khi bật, tắt điều hòa ô tô

Nhiều tính năng, bộ phận trên ô tô tưởng chừng dễ sử dụng khi chỉ cần nhấn, bật hay xoay nút điều khiển để kích hoạt hoặc tắt… Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, theo thời gian sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất, độ bền. Một trong số đó là hệ thống điều hòa ô tô.

Không ít người dùng ô tô cho rằng, với hệ thống điều hòa ô tô chỉ cần nhấn nút, xoay núm điều khiển hay chạm vào các nút trên bảng điều khiển hoặc màn hình trung tâm vốn được nhà sản xuất trang bị sẵn để mở tắt hay tăng, giảm mức gió… Về nguyên tắc sử dụng, điều này hoàn toàn đúng, tuy nhiên việc mở tắt một cách tùy tiện, không đúng thời điểm nhất là khi mới khởi động hay khi tắt động cơ theo thời gian, sẽ làm ảnh hưởng đến các bộ phận như máy nén, cảm biến nhiệt độ… của hệ thống điều hòa ô tô.

Việc mở tắt điều hòa ô tô một cách tùy tiện, nhất là khi mới khởi động hay khi tắt động cơ sẽ làm ảnh hưởng đến các bộ phận như máy nén, cảm biến nhiệt độ… Ảnh: B.H

Dưới đây là những sai lầm phổ biến của các tài xế khi bật, tắt điều hòa ô tô:

Bật điều hòa ngay khi vừa khởi động máy

Nhiều tài xế cũng như người dùng ô tô có thói quen bật ngay hệ thống điều hòa sau khi nhấn nút khởi động ô tô. Thói quen này xuất phát từ môi trường sử dụng ô tô khi thời tiết tại Việt Nam khá nóng, nhiệt độ thường tăng cao vào mùa hè. Dù vậy, theo các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa bảo dưỡng ô tô, thói quen này về lâu dài sẽ làm hại xe.

Nếu bật điều hòa ngay khi vừa khởi động máy, động cơ sẽ phải chịu tải nhiều hơn. Bởi khi động cơ mới bật, hệ thống vẫn tập trung vào việc khởi động, dầu chưa lưu thông hoàn toàn. Thói quen này, theo thời gian sẽ làm giảm tuổi thọ, hư hỏng một số bộ phận quan trọng như nam châm ly hợp máy nén hệ thống điều hòa, ắc-quy. Những tác động tiêu cực có thể không xuất hiện ngay lập tức, nhưng theo thời gian, nó có thể khiến ắc-quy cạn kiệt hoặc máy nén hỏng nhanh hơn.

Nếu bật điều hòa ngay khi vừa khởi động máy, động cơ sẽ phải chịu tải nhiều hơn Ảnh: B.H

Không tắt điều hòa trước khi tắt máy

Một sai lầm khác nhiều người dùng ô tô thường mắc phải là để điều hòa hoạt động đến tận khi tắt máy. Thậm chí, những người mới dùng ô tô thường cho rằng, khi đỗ xe, tắt động cơ hệ thống điều hòa trên xe cũng sẽ tắt, do đó không cần nhiều thao tác rườm rà.

Tuy nhiên, thói quen này khiến xe gặp tình trạng "sốc điện" khi khởi động lại, đồng thời dễ tạo áp lực lên ắc-quy và hệ thống điện. Bên cạnh đó, việc không tắt điều hòa trước khi tắt máy sẽ làm nhiệt độ trong cabin thay đổi đột ngột. Lúc này, hơi lạnh vẫn còn trong hệ thống điều hòa cộng với việc các cửa xe bị đóng kín cửa, khiến điều hòa bị tích hơi, tụ ẩm… lâu ngày gây nấm mốc. Khi người dùng khởi động lại xe, mùi ẩm mốc theo hướng các cửa gió bay ra gây khó chịu cho người dùng ô tô.

Nên bắt đầu tắt điều hòa khoảng 2 - 3 phút trước khi điều khiển ô tô về đến nhà hoặc bãi đỗ xe Ảnh: B.H

Do đó, theo các kỹ thuật viên chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô nên bắt đầu tắt điều hòa khoảng 2 - 3 phút trước khi điều khiển ô tô về đến nhà hoặc bãi đỗ xe. Cách làm này sẽ giúp nhiệt độ của hệ thống điều hòa không bị thay đổi đột ngột khi tắt máy xe, qua đó sẽ giúp giảm độ ẩm trong hệ thống điều hòa.

Hạ thấp nhiệt độ, đóng kín cửa ngay sau khi bật điều hòa

Vào những ngày thời tiết nắng nóng, nhiều tài xế sau khi bước vào xe, khởi động máy thường vặn nút hạ thấp nhiệt độ, đóng kín cửa ngay sau khi bật điều hòa. Tuy nhiên, điều này vừa làm tiêu tốn nhiên liệu, vừa khiến cơ thể dễ bị sốc nhiệt.

Nhiều tài xế sau khi bước vào xe, khởi động máy thường vặn nút hạ thấp nhiệt độ, đóng kín cửa ngay sau khi bật điều hòa Ảnh: B.H

Không những vậy, cách làm này còn khiến không khí nóng có thể chứa hơi độc từ nhựa nội thất, bị giữ lại trong khoang xe, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ. Giải pháp an toàn hơn là mở cửa, hạ kính vài phút cho không khí lưu thông, sau đó mới bật điều hoà.