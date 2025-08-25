Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Cách chỉnh điều hòa 'độc lạ' trên SUV thể thao tiền tỉ

Tâm Võ
Tâm Võ
25/08/2025 10:07 GMT+7

Tích hợp các chức năng điều khiển, bao gồm chỉnh điều hòa vào màn hình cảm ứng kích thước lớn giúp không gian nội thất tối giản, hiện đại nhưng cũng khiến tài xế dễ mất tập trung khi lái xe.

Cách chỉnh điều hòa trên SUV tiền tỉ - Maserati Grecale

Những năm gần đây, nhiều hãng ô tô trang bị màn hình lớn trong xe, tích hợp nhiều chức năng điều khiển như chỉnh điều hòa, âm thanh, giải trí... vào chung một màn hình. Cách này mặc dù giúp không gian nội thất tối giản, hiện đại nhưng cũng gây tranh cãi vì khiến tài xế dễ mất tập trung khi vừa lái xe, vừa thao tác điều chỉnh trên màn hình.

Một khảo sát tại châu Âu từng chỉ ra rằng, việc điều chỉnh điều hòa bằng màn hình cảm ứng mất nhiều thời gian hơn so với nút vặn vật lý, từ đó kéo dài thời gian tài xế rời mắt khỏi đường. Thực tế này buộc các nhà sản xuất phải cân nhắc lại trải nghiệm sử dụng trong thiết kế các chức năng điều khiển trong xe.

Cách chỉnh điều hòa 'lạ' trên SUV thể thao tiền tỉ - Ảnh 1.

Cách chỉnh điều hòa độc đáo trên Maserati Grecale giúp tài xế tập trung hơn khi lái xe

ẢNH: CHÍ TÂM

Trên Maserati Grecale, hệ thống điều hòa của xe vẫn được tích hợp trên màn hình cảm ứng nhưng cho phép điều chỉnh bằng thao tác kéo trực quan hơn. Người lái có thể trượt ngón tay lên/xuống để thay đổi nhiệt độ, kéo ngang để tăng/giảm gió mà không cần chạm đúng biểu tượng. Cách làm này giúp tài xế tập trung lái xe, đồng thời vẫn giữ được thiết kế hiện đại. 

Tin liên quan

Cách chỉnh điều hòa ô tô để cửa kính không bị mờ hơi sương khi lái xe

Cách chỉnh điều hòa ô tô để cửa kính không bị mờ hơi sương khi lái xe

Việc tùy chỉnh, cài đặt hệ thống điều hòa ô tô có thể hạn chế tình trạng kính ô tô bị mờ hơi sương khi lái xe dưới trời mưa hay qua các khu vực thời tiết lạnh, độ ẩm cao… Tuy nhiên, không phải tài xế nào cũng biết.

Sau khi khởi động ô tô, tại sao nên chờ một lúc mới bật điều hòa

Cửa kính ô tô thường bị mờ sương, dấu hiệu cảnh báo điều hòa có vấn đề

Khám phá thêm chủ đề

điều hòa ô tô chỉnh điều hòa Điều hòa mẹo sử dụng ô tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận