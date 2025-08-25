Cách chỉnh điều hòa 'độc lạ' trên SUV thể thao tiền tỉ

Cách chỉnh điều hòa trên SUV tiền tỉ - Maserati Grecale

Những năm gần đây, nhiều hãng ô tô trang bị màn hình lớn trong xe, tích hợp nhiều chức năng điều khiển như chỉnh điều hòa, âm thanh, giải trí... vào chung một màn hình. Cách này mặc dù giúp không gian nội thất tối giản, hiện đại nhưng cũng gây tranh cãi vì khiến tài xế dễ mất tập trung khi vừa lái xe, vừa thao tác điều chỉnh trên màn hình.

Một khảo sát tại châu Âu từng chỉ ra rằng, việc điều chỉnh điều hòa bằng màn hình cảm ứng mất nhiều thời gian hơn so với nút vặn vật lý, từ đó kéo dài thời gian tài xế rời mắt khỏi đường. Thực tế này buộc các nhà sản xuất phải cân nhắc lại trải nghiệm sử dụng trong thiết kế các chức năng điều khiển trong xe.

Cách chỉnh điều hòa độc đáo trên Maserati Grecale giúp tài xế tập trung hơn khi lái xe ẢNH: CHÍ TÂM

Trên Maserati Grecale, hệ thống điều hòa của xe vẫn được tích hợp trên màn hình cảm ứng nhưng cho phép điều chỉnh bằng thao tác kéo trực quan hơn. Người lái có thể trượt ngón tay lên/xuống để thay đổi nhiệt độ, kéo ngang để tăng/giảm gió mà không cần chạm đúng biểu tượng. Cách làm này giúp tài xế tập trung lái xe, đồng thời vẫn giữ được thiết kế hiện đại.