Dù chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu tại Việt Nam, tuy nhiên ô tô điện lại đang cho thấy những tín hiệu tích cực, khi ngày càng được nhiều khách hàng quan tâm. Mặc dù vậy, khác với xe sử dụng động cơ đốt trong (xăng, dầu) vốn đa dạng về sản phẩm, thương hiệu; thực tế xe điện tại Việt Nam hiện tại chưa có nhiều lựa chọn về mẫu mã.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thị trường ô tô điện trong nước đến thời điểm này chỉ có hơn 10 thương hiệu phân phối xe chính hãng. Tuy nhiên, phân nửa trong số này là các hãng xe sang như Mercedes-Benz, Audi, Volvo, BMW hay Porsche; chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng dư dả tài chính, mua xe vì yêu thích công nghệ và trải nghiệm mới.

Trong tầm giá khoảng 500 triệu đồng, hiện tại người mua ô tô điện tại Việt Nam chưa có nhiều lựa chọn mẫu mã. ẢNH: TÂM VÕ

Nhóm xe phổ thông chỉ có VinFast và một vài hãng đến từ Trung Quốc như BYD, MG, Wuling hay Dongfeng. Trong số này, VinFast đang là thương hiệu phổ biến nhất thị trường. Theo số liệu bán hàng tổng hợp từ các hãng và Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2024 vừa qua, riêng hãng xe Việt đã bán ra khoảng 87.000 xe, chiếm đến hơn 90% thị phần mảng ô tô điện trong nước.

Trở lại với câu hỏi của anh Hoàng Minh Phương, trong tầm tài chính khoảng 500 triệu đồng mua được ô tô điện nào? Câu trả lời là không nhiều lựa chọn. Bởi trong nhóm ít ỏi thương hiệu xe điện phổ thông đang mở bán tại Việt Nam hiện tại, các mẫu mã cũng chủ yếu tập trung ở các phân khúc cỡ trung, tầm giá trên 600 triệu đồng. Còn loanh quanh ngưỡng 500 triệu đồng chỉ có một vài cái tên như VinFast VF 5 (529 triệu đồng) hay Dongfeng BOX (từ 522 - 652 triệu đồng). Hoặc dưới mức này có thêm các mẫu xe cỡ nhỏ như Wuling Bingo (từ 399 - 469 triệu đồng) hay VinFast VF 3 (299 triệu đồng).

VinFast VF 5 là mẫu ô tô điện đáng cân nhắc nhất ở nhóm ô tô điện có giá bán trên dưới 500 triêu đồng ẢNH: TÂM VÕ

Trong số này, VinFast VF 5 là mẫu xe đáng cân nhắc nhất. Mẫu xe này định vị ở phân khúc SUV đô thị hạng A với thiết kế nhỏ gọn, kết cấu 5 chỗ ngồi; đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, từ mua xe sử dụng gia đình đến chạy dịch vụ vận tải.

Bên cạnh đó, VinFast VF 5 cũng sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh khác như thiết kế hiện đại, hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Xe trang bị nhiều công nghệ, tiện ích vô-lăng 3 chấu được thiết kế dạng D-Cut thể thao, cần số núm xoay, hệ thống giải trí trung tâm với màn hình cảm ứng 8 inch, điều hòa tự động có tính năng lọc bụi mịn PM2.5 hay trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói.

Ở khả năng vận hành, VF 5 cũng được đánh giá cao nhờ sử dụng mô-tơ điện sản sinh công suất lên đến 134 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Thông số này vượt trội hơn nhiều mẫu mã trong nhóm xe hạng A tại Việt Nam hiện nay. Mẫu SUV điện này còn trang bị bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh, cho quãng đường di chuyển trên 300 km sau mỗi lần sạc đầy, theo công bố từ hãng. Thời gian sạc của pin cũng khá ấn tượng, khi mà chỉ mất khoảng 30 phút là đã có thể được 70% pin.

Chính sách miễn phí sạc điện giúp người dùng VinFast VF 5 tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng xe ẢNH: TÂM VÕ

Đáng chú ý, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của VinFast VF 5 nằm ở tính tối ưu chi phí, từ số tiền bỏ ra để sở hữu xe đến chi phí khi sử dụng. Bởi lẽ, theo Nghị định 51/2025, ô tô điện tại Việt Nam đang được miễn toàn bộ lệ phí trước bạ, giúp đáng kể mức giá lăn bánh.

Ngoài ra, với việc VinFast đang triển khai chính sách miễn phí sạc pin cho khách hàng đến hết tháng 6.2027, người dùng xe VF 5 sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng nhờ không phải bỏ tiền sạc điện như những mẫu mã xe điện từ các thương hiệu khác.