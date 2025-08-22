VinFast ra mắt xe máy điện đổi pin, mở ưu đãi quy mô toàn quốc

Chính sách Chuyển đổi Xanh đặc biệt sẽ được áp dụng mở rộng tới tất cả địa phương trên cả nước từ hôm nay. Theo đó, ngoài mức ưu đãi 4% giá niêm yết theo chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3, khách hàng sẽ được hỗ trợ 3% lãi suất/năm nếu vay mua ô tô trả góp phục vụ cá nhân, và hỗ trợ 4% lãi suất/năm nếu vay mua ô tô để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, thời gian hỗ trợ kéo dài trong 3 năm.

Ảnh: V.F

Đối với xe máy điện, khách hàng được tặng 10% giá xe. Nếu mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân, khách hàng được hỗ trợ vay trả góp lên tới 80% giá xe và chỉ cần trả 10% đối ứng ban đầu để có thể nhận xe về. Nếu mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, công ty hỗ trợ vay trả góp lên tới 90% giá xe, có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng, được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong 3 năm. Ngoài ra, khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi mua xe máy điện VinFast từ 21.8 - 31.12.

Người dùng ô tô và xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí sạc pin, đến hết 30.6.2027 (ô tô) và 31.5.2027 (xe máy) tại các trạm sạc công cộng V-Green.

VinFast sẽ triển khai hệ thống đổi pin lên tới 150.000 trạm tại tất cả các địa phương; đồng thời ra mắt phiên bản xe đổi pin của các dòng xe máy điện hiện tại. Ngay trong tháng 10, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên, tiến tới đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay và hoàn tất toàn bộ hệ thống trong vòng 3 năm tới.

Các dòng xe máy điện đổi pin được thiết kế và trang bị tính năng tương tự xe bán kèm pin, khác biệt duy nhất nằm ở khoang chứa pin được thiết kế hai ngăn, hỗ trợ hai pin có thể tháo lắp và thay thế dễ dàng tại các trạm đổi pin công cộng, với dung lượng 1,5 kWh/pin. Khách hàng có thể thuê một hoặc hai pin để sử dụng, mức phí thuê pin hàng tháng là 200.000 đồng/pin, phí đổi pin là 9.000 đồng/lần (đã bao gồm tiền sạc điện), đi được tối đa 85 km/pin/lần sạc (điều kiện tiêu chuẩn).

Dự kiến dòng xe đầu tiên được bổ sung phiên bản đổi pin là Evo Max, ra mắt vào tháng 10 với giá 20 triệu đồng. Sau đó, VinFast sẽ ra mắt thêm ba dòng xe đổi pin khác trong năm nay, gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng), Drift Max (39,9 triệu đồng).

Công ty vẫn tiếp tục duy trì phiên bản kèm pin cho những khách hàng muốn sở hữu xe trọn gói và tự sạc tại nhà.