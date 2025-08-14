Thường xuyên đi phố và tỉnh thành lân cận, có nên mua ô tô điện?

Sau khi chuỗi bài tư vấn đón nhận sự quan tâm từ phía độc giả, Báo Thanh Niên đã nhận được câu hỏi từ chị Trịnh Lê Hương Thy, ngụ tại TP.HCM về những thắc mắc trong việc lựa chọn ô tô điện hay xe xăng. Cụ thể, chị Thy chia sẻ bản thân chủ yếu di chuyển trong nội thành, hàng ngày đi khoảng 30 - 50 km; thi thoảng đi các tỉnh, thành lân cận trong phạm vi khoảng 150 - 250 km, liệu có nên mua ô tô điện hay không.

Không riêng chị Thy, đây cũng là câu hỏi mà nhiều độc giả có nhu cầu mua ô tô để đi lại trong nội thành quan tâm trong thời gian gần đây.

Trên thị trường hiện nay, phần lớn các mẫu ô tô điện đều có phạm vi hoạt động từ 300 km trở lên, chẳng hạn như VinFast VF 5 (326 km), VF 6 Plus (460 km), VF 7 Plus (496 km)… nên ngoài việc đáp ứng nhu cầu đi lại từ 30 - 50 km trong đô thị hàng ngày, các mẫu xe này thừa sức đáp ứng nhu cầu di chuyển đến các tỉnh, thành lân cận TP.HCM.

Đơn cử với VinFast VF 6 Plus, nếu chỉ di chuyển trong nội thành với quãng đường kể trên, người dùng có thể sử dụng xe thực tế từ 7 - 13 ngày mới cần phải sạc lại pin. Nếu di chuyển trong phạm vi 150 - 250 km, xe hoàn toàn có thể đáp ứng khả năng di chuyển với một bộ pin được sạc đầy.

Lợi thế về chi phí vận hành liên quan tới đặc thù cấu tạo giữa ô tô điện và xe xăng cũng là yếu tố quan trọng. Về cơ bản, ô tô điện sẽ khá tiết kiệm pin nếu đi với tốc độ chậm, đặc biệt là di chuyển trong thành thị. Ngược lại, xe xăng sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn khi di chuyển ở tốc độ chậm, nhất là đi trong đô thị đông đúc, kẹt xe.

Ô tô điện sẽ khá tiết kiệm pin nếu đi với tốc độ chậm, đặc biệt là di chuyển trong thành thị Ảnh: B.H

Nếu như trước đây, khách hàng có nhu cầu mua xe điện lo ngại về trạm sạc pin thì hiện tại, VinFast đã giải quyết được bài toán này. Tính đến thời điểm này, VinFast là hãng xe điện duy nhất có mạng lưới trạm sạc trải rộng khắp cả nước với hơn 150.000 cổng sạc, nhờ đó người dùng xe điện tìm kiếm trạm sạc rất dễ dàng. Ngoài VinFast, vẫn có một số hãng xe điện gia nhập thị trường Việt Nam nhưng chưa phát triển hạ tầng trạm sạc.

Quan trọng hơn, VinFast đang có chính sách miễn phí sạc pin đến hết tháng 6.2027 đối với khách hàng sử dụng xe điện của hãng, sạc tại hệ thống trạm V-Green. Do đó, nếu mua ô tô điện VinFast, người tiêu dùng sẽ có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là chi phí vận hành. Trong trường hợp chính sách miễn phí sạc pin kết thúc, người dùng chỉ phải trả 3.858 đồng/kWh điện (đơn giá điện của VinFast), tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc đổ xăng.

Chẳng hạn, VinFast VF 6 Plus dùng pin 59,6 kWh, nếu sạc đầy với đơn giá 3.858 đồng/kWh, người dùng chỉ tốn khoảng 230.000 đồng để đi 460 km, tương đương 500 đồng/km. Trong khi đó, đổ đầy bình xăng 42 lít của Toyota Yaris Cross mất khoảng 833.000 đồng (giá RON 95 ngày 4.8.2025 là 19.840 đồng/lít), xe đi được khoảng 566 km theo mức tiêu hao 7,4 lít/100 km (thông số Toyota Việt Nam) trong nội thành. Như vậy, chi phí vận hành của Yaris Cross vào khoảng 1.471 đồng/km, gần gấp 3 lần so với VF 6 Plus.

Hiện tại, người mua ô tô điện sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2.2027 Ảnh: B.H

Ngoài ra, xe điện vận hành êm ái, không phát ra khí thải và không có tiếng động cơ, mang lại sự thoải mái đáng kể trong quá trình sử dụng. Hơn nữa, mô-tơ điện sản sinh công suất ngay tức thì, gia tốc lớn, giúp tăng tốc mượt mà, hiệu quả, đặc biệt trong quá trình vượt xe trên cao tốc, quốc lộ.

Một điểm cộng đáng kể cho người đang cân nhắc lựa chọn ô tô điện là các chính sách ưu đãi tài chính từ Nhà nước. Hiện tại, người mua ô tô điện sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2.2027, giúp tiết kiệm chi phí sở hữu đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong, vốn khiến người dùng mất thêm từ 10 - 12% chi phí để lăn bánh.

Với những lợi thế quan trọng kể trên và xét với nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị và thường đi các tỉnh, thành lân cận trong phạm vi dưới 250 km, lựa chọn ô tô điện là phương án hợp lý nhất hiện nay. Với lựa chọn này, người dùng có thể tiết kiệm được chi phí sở hữu xe, vận hành và bảo dưỡng.