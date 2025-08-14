Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Thường xuyên đi phố và tỉnh thành lân cận, có nên mua ô tô điện?

Chí Tâm
Chí Tâm
14/08/2025 15:13 GMT+7

Nhu cầu di chuyển chủ yếu trong thành thị, thỉnh thoảng đi đến các tỉnh, thành lân cận TP.HCM, nhiều khách hàng cân nhắc giữa việc lựa chọn ô tô điện và xe xăng để mang lại sự tối ưu về chi phí và tiện lợi.

Sau khi chuỗi bài tư vấn đón nhận sự quan tâm từ phía độc giả, Báo Thanh Niên đã nhận được câu hỏi từ chị Trịnh Lê Hương Thy, ngụ tại TP.HCM về những thắc mắc trong việc lựa chọn ô tô điện hay xe xăng. Cụ thể, chị Thy chia sẻ bản thân chủ yếu di chuyển trong nội thành, hàng ngày đi khoảng 30 - 50 km; thi thoảng đi các tỉnh, thành lân cận trong phạm vi khoảng 150 - 250 km, liệu có nên mua ô tô điện hay không.

Không riêng chị Thy, đây cũng là câu hỏi mà nhiều độc giả có nhu cầu mua ô tô để đi lại trong nội thành quan tâm trong thời gian gần đây.

Thường xuyên đi phố và tỉnh, thành lân cận, có nên mua ô tô điện? - Ảnh 1.

Trên thị trường hiện nay, phần lớn các mẫu ô tô điện đều có phạm vi hoạt động từ 300 km trở lên, chẳng hạn như VinFast VF 5 (326 km), VF 6 Plus (460 km)...

Ảnh: B.H

Trên thị trường hiện nay, phần lớn các mẫu ô tô điện đều có phạm vi hoạt động từ 300 km trở lên, chẳng hạn như VinFast VF 5 (326 km), VF 6 Plus (460 km), VF 7 Plus (496 km)… nên ngoài việc đáp ứng nhu cầu đi lại từ 30 - 50 km trong đô thị hàng ngày, các mẫu xe này thừa sức đáp ứng nhu cầu di chuyển đến các tỉnh, thành lân cận TP.HCM.

Đơn cử với VinFast VF 6 Plus, nếu chỉ di chuyển trong nội thành với quãng đường kể trên, người dùng có thể sử dụng xe thực tế từ 7 - 13 ngày mới cần phải sạc lại pin. Nếu di chuyển trong phạm vi 150 - 250 km, xe hoàn toàn có thể đáp ứng khả năng di chuyển với một bộ pin được sạc đầy.

Lợi thế về chi phí vận hành liên quan tới đặc thù cấu tạo giữa ô tô điện và xe xăng cũng là yếu tố quan trọng. Về cơ bản, ô tô điện sẽ khá tiết kiệm pin nếu đi với tốc độ chậm, đặc biệt là di chuyển trong thành thị. Ngược lại, xe xăng sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn khi di chuyển ở tốc độ chậm, nhất là đi trong đô thị đông đúc, kẹt xe.

Thường xuyên đi phố và tỉnh, thành lân cận, có nên mua ô tô điện? - Ảnh 2.

Ô tô điện sẽ khá tiết kiệm pin nếu đi với tốc độ chậm, đặc biệt là di chuyển trong thành thị

Ảnh: B.H

Nếu như trước đây, khách hàng có nhu cầu mua xe điện lo ngại về trạm sạc pin thì hiện tại, VinFast đã giải quyết được bài toán này. Tính đến thời điểm này, VinFast là hãng xe điện duy nhất có mạng lưới trạm sạc trải rộng khắp cả nước với hơn 150.000 cổng sạc, nhờ đó người dùng xe điện tìm kiếm trạm sạc rất dễ dàng. Ngoài VinFast, vẫn có một số hãng xe điện gia nhập thị trường Việt Nam nhưng chưa phát triển hạ tầng trạm sạc.

Quan trọng hơn, VinFast đang có chính sách miễn phí sạc pin đến hết tháng 6.2027 đối với khách hàng sử dụng xe điện của hãng, sạc tại hệ thống trạm V-Green. Do đó, nếu mua ô tô điện VinFast, người tiêu dùng sẽ có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là chi phí vận hành. Trong trường hợp chính sách miễn phí sạc pin kết thúc, người dùng chỉ phải trả 3.858 đồng/kWh điện (đơn giá điện của VinFast), tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc đổ xăng.

Chẳng hạn, VinFast VF 6 Plus dùng pin 59,6 kWh, nếu sạc đầy với đơn giá 3.858 đồng/kWh, người dùng chỉ tốn khoảng 230.000 đồng để đi 460 km, tương đương 500 đồng/km. Trong khi đó, đổ đầy bình xăng 42 lít của Toyota Yaris Cross mất khoảng 833.000 đồng (giá RON 95 ngày 4.8.2025 là 19.840 đồng/lít), xe đi được khoảng 566 km theo mức tiêu hao 7,4 lít/100 km (thông số Toyota Việt Nam) trong nội thành. Như vậy, chi phí vận hành của Yaris Cross vào khoảng 1.471 đồng/km, gần gấp 3 lần so với VF 6 Plus.

Thường xuyên đi phố và tỉnh, thành lân cận, có nên mua ô tô điện? - Ảnh 3.

Hiện tại, người mua ô tô điện sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2.2027

Ảnh: B.H

Ngoài ra, xe điện vận hành êm ái, không phát ra khí thải và không có tiếng động cơ, mang lại sự thoải mái đáng kể trong quá trình sử dụng. Hơn nữa, mô-tơ điện sản sinh công suất ngay tức thì, gia tốc lớn, giúp tăng tốc mượt mà, hiệu quả, đặc biệt trong quá trình vượt xe trên cao tốc, quốc lộ.

Một điểm cộng đáng kể cho người đang cân nhắc lựa chọn ô tô điện là các chính sách ưu đãi tài chính từ Nhà nước. Hiện tại, người mua ô tô điện sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2.2027, giúp tiết kiệm chi phí sở hữu đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong, vốn khiến người dùng mất thêm từ 10 - 12% chi phí để lăn bánh.

Với những lợi thế quan trọng kể trên và xét với nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị và thường đi các tỉnh, thành lân cận trong phạm vi dưới 250 km, lựa chọn ô tô điện là phương án hợp lý nhất hiện nay. Với lựa chọn này, người dùng có thể tiết kiệm được chi phí sở hữu xe, vận hành và bảo dưỡng.

Tin liên quan

Dưới 600 triệu, mua ô tô điện hay xe xăng để chạy dịch vụ?

Dưới 600 triệu, mua ô tô điện hay xe xăng để chạy dịch vụ?

Với nghề chạy xe dịch vụ, việc tối ưu chi phí vận hành để tăng lợi nhuận là điều tài xế quan tâm hàng đầu. Với ngân sách dưới 600 triệu đồng, chọn ô tô điện hay xe xăng sẽ giúp thu hồi vốn nhanh hơn?

Vì sao không nên sử dụng lốp thường để thay thế lốp ô tô điện?

Cấm xe máy xăng, có nên mua xe máy điện VinFast ngay lúc này?

Khám phá thêm chủ đề

mua ô tô điện mua xe điện mua xe điện hay xe xăng? VinFast ô tô điện VinFast Sạc xe điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận