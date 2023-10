Ưu, nhược VinFast VF 6: Xe thuần điện 'vừa vặn' với người Việt

VinFast VF 6 nằm trong phân khúc SUV hạng B, cùng kích cỡ Hyundai Creta, Kia Seltos, Mazda CX-3 hay Peugeot 2008. Tuy nhiên, VF 6 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sử dụng động cơ thuần điện, tạo nên ưu thế riêng biệt so với các đối thủ. Dù là xe thuần điện, VinFast VF 6 vẫn có mức giá cạnh tranh, khiến người dùng phải so sánh với các dòng xe động cơ đốt trong.

VinFast VF 6 là mẫu xe thứ 5 của hãng ô tô điện Việt Nam

Kích thước và thiết kế

VinFast VF 6 có kích thước tổng thể là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm (dài x rộng x cao). Với kích thước tổng thể nhỏ gọn nhưng vẫn đủ để "áp đảo" các đối thủ trong phân khúc B, VF 6 được cho là khá lý tưởng để người lái có thể dễ dàng di chuyển trên đường phố nội đô hay chinh phục các chặng đường trường, nhưng vẫn cho người dùng cảm giác về không gian nội thất rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lên đến 2.730 mm.

Cụm đèn trước full LED bao gồm đèn pha/cos, đèn báo rẽ và đèn sương mù được bố trí nằm thu gọn vào hốc xe tạo cảm giác gọn gàng và tối giản. Nhìn từ phía sau, dải đèn LED hình chữ V lớn đặc trưng được trải rộng, ôm trọn hai bên hông xe.

Đuôi xe được đánh giá cao về mặt thiết kế

Được chắp bút bởi nhà thiết kế ô tô hàng đầu thế giới Torino Design kết hợp cùng VinFast, ngoại thất VF 6 sở hữu những đường nét hiện đại, có thể nói là cân đối nhất trong số những mẫu xe đang bán của hãng xe điện Việt Nam, đặc biệt khi nhìn từ phía sau.

Nội thất

Với lợi thế trong thiết kế đặc trưng của một mẫu xe điện, VinFast VF 6 có không gian nội thất rộng rãi hơn so với kích thước của nó. Chiều rộng xe có thông số lớn tương đương xe hạng C nên không gian bên trong vẫn đảm bảo sự thoải mái cho 4 - 5 hành khách.



Bản tiêu chuẩn Eco sử dụng tông màu đen hoàn toàn cho khoang nội thất, trong khi bản Plus sẽ sử dụng tông màu sáng. Vật liệu cấu thành có chất lượng tốt, nhiều chi tiết nhựa mềm xuất hiện, ghế ngồi được bọc da có họa tiết đẹp mắt.

Nội thất sử dụng nhiều vật liệu có chất lượng tốt

Nhìn chung, khoang nội thất tương đương xe hạng C, vừa vặn cho một gia đình 4 người, không gian để chân hàng ghế sau tốt, khoảng sáng trên đầu hành khách vừa đủ, trong khi vẫn giữ được chiều dài gọn gàng cho chiếc Crossover điện.

Trang bị, tiện nghi

Dù nằm ở phân khúc B, VinFast VF 6 vẫn được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp tương đương VF 8. Bản tiêu chuẩn sử dụng ghế da công nghiệp, trong khi bản cao cấp hơn được trang bị ghế bọc da cao cấp và trần kính toàn cảnh. Vô lăng 3 chấu với thiết kế vát đáy thể thao, tích hợp các phím chức năng và màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch, hệ thống chuyển số điện tử thông qua nút bấm thậm chí mang đến cảm giác cao cấp hơn "đàn anh" VF 8 hiện hành.

Trên phiên bản Plus, VF 6 trang bị 2 ghế trước chỉnh điện, hệ thống lọc không khí, điều hòa tự động 2 vùng, âm thanh 8 loa, vô lăng chỉnh cơ 4 hướng. VF 6 có khả năng khởi động nhanh bằng chìa khóa thông minh thông qua thao tác đạp phanh tương tự VF 8 và VF 9.

Trang bị tiện nghi trên xe tương tự đàn anh VF 8

Hệ điều hành sử dụng trên màn hình đa thông tin 12,9 inch có giao diện gần như giống hệt VF 8 và VF 9. Phía trước mặt người lái có hệ thống hiển thị thông tin kính lái HUD. Hàng ghế sau được trang bị thêm cửa gió điều hòa và bệ tì tay. Trên phiên bản thương mại, VinFast VF 6 không còn duy trì tính năng trần kính toàn cảnh, điều này có thể đến từ phản hồi của người dùng trên mẫu VF 9.

Động cơ

VinFast VF 6 có thể vận hành với công suất tối đa 130 kW (174 mã lực) trên bản Base và 150 kW (201 mã lực) trên bản Plus, mô-men xoắn cực đại lần lượt 250 Nm và 310 Nm. Có thể thấy, động cơ này được lấy từ VF 8, chỉ khác biệt ở chỗ VF 6 chỉ dùng 1 động cơ ở trục trước, còn "đàn anh" sử dụng 2 động cơ nên sức mạnh cao hơn gấp đôi.

Hai phiên bản đều được trang bị gói pin có dung lượng 59,6 kWh với phạm vi hoạt động lần lượt 399 km và 381 km cho một lần sạc đầy. Theo đó, VF 6 là xe hạng B nhưng sở hữu khả năng vận hành vượt trội, thậm chí có phần "lấn lướt" các mẫu xe chạy xăng thuộc phân khúc C. Với quãng đường lý tưởng, người dùng có thể thoải mái di chuyển trong nội đô hay thậm chí là những chuyến đi đường dài với hệ thống sạc phủ khắp 63 tỉnh, thành.

VinFast VF 6 sử dụng khối động cơ tương tự VF 8

Lợi thế xe điện mang lại cho VF 6 khả năng di chuyển mượt mà, êm ái, tiết kiệm chi phí vận hành, bảo dưỡng. Đây là ưu thế rất lớn của VF 6 so với các đối thủ cùng phân khúc.

An toàn

Tương tự như các mẫu ô tô điện khác trong dải sản phẩm của VinFast, VF 6 được trang bị hệ thống ADAS cho cả 2 phiên bản Eco và Plus cùng các chức năng hiện đại như hỗ trợ lái trên đường cao tốc cấp độ 2, giữ xe ở giữa làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp. Đây luôn là những tính năng "ghi điểm" của các mẫu xe VinFast, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng trên hành trình di chuyển.

Ngoài ra, VinFast VF 6 còn sở hữu các tính năng thông minh mang đến sự tiện lợi cho người dùng như điều khiển bằng giọng nói, ứng dụng di động, cập nhật phần mềm tại nhà hay các tiện ích gia đình và văn phòng, mua sắm các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến...

Chen chân vào phân khúc SUV đô thị đang "chật chội", VinFast VF6 có làm nên chuyện?

Giá bán

VinFast VF 6 có giá bán khởi điểm 675 triệu đồng cho bản Base, 765 triệu đồng cho bản Plus, chưa bao gồm pin. Nếu người dùng chọn mua luôn pin sẽ phải trả thêm 90 triệu đồng, khá rẻ so với mức dung lượng gần 60 kWh. Nhiều khách hàng cho rằng mức giá này là khá cao so với phân khúc xe hạng B, tuy nhiên với một mẫu xe điện có chi phí sản xuất lớn, giá bán này nằm ở mức hợp lý.

Giá thuê pin VF 6 khá cao, song giá bán pin lại khá rẻ

Nếu chọn hình thức thuê pin, người dùng sẽ trả 1,8 triệu đồng/tháng cho 1.500 km di chuyển, nếu sử dụng nhiều hơn, phí phụ trội là 1.200 đồng/km. Với hình thức này, người dùng nên di chuyển nhiều để giảm chi phí vận hành. Nếu đi ít, hình thức mua pin sẽ hợp lý hơn.

Do được ưu đãi lệ phí trước bạ 0% từ Chính phủ, giá lăn bánh của VinFast VF6 sẽ không cao hơn các mẫu xe chạy xăng trong phân khúc B, rẻ hơn một số mẫu xe. Do vậy đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn sở hữu một mẫu xe điện có khả năng vận hành vượt trội trong phân khúc.