Ưu, nhược điểm MG RX5: Xuất xứ, giá bán khó cạnh tranh tại Việt Nam

Trong nỗ lực đa dạng danh mục xe MG tại Việt Nam, SAIC Motor Việt Nam (SMV) - đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng xe MG tung ra thị trường MG RX5, chiếc crossover 5 chỗ này được MG định vị ở phân khúc xe hạng C nằm giữa MG ZS và MG HS, đồng thời cạnh tranh với các đối thủ Mazda CX-5, Hyundai Tucson… MG RX5 sở hữu một số ưu điểm về thiết kế, trang bị tiện nghi nhưng cũng tồn tại một số hạn chế về nguồn gốc, giá bán có thể sẽ khiến mẫu xe này khó thuyết phục khách mua.

Kích thước, thiết kế

Khác với mẫu xe anh em MG ZS hay MG HS trình làng trước đây, mẫu crossover MG RX5 mang phong cách thể thao khi được tạo dáng bằng những đường nét góc cạnh, đặc biệt ở phần đầu xe. Trong đó lưới tản nhiệt thiết kế lớn với cách tạo dáng khá giống lưới tản nhiệt hình con suốt của Lexus. Hốc gió hai bên cùng vòm bánh xe khá lớn. Phía sau còn có cánh gió tích hợp trên cửa khoang hành lý. MG RX5 trang bị hệ thống đèn LED, mâm thể thao kích thước 18 - 19 inch tùy từng phiên bản.

Lưới tản nhiệt trên MG RX5 kích thước lớn với cách tạo dáng khá giống lưới tản nhiệt hình con suốt của Lexus Bá Hùng

Thiết kế MG RX5 mang hơi hướng xe Trung Quốc. Thực tế, MG RX5 cũng chia sẻ thiết kế với mẫu xe "song sinh" thuộc tập đoàn SAIC - Roewe RX5 Plus tại Trung Quốc. Xe có số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.574 x 1.876 x 1.690 (mm), ngắn hơn chỉ vài milimet nhưng chiều rộng và cao tương đương Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Tuy nhiên, nhìn tổng thể MG RX5 khá gọn gàng và mang phong cách mạnh mẽ, thể thao đúng chất xe crossover đa dụng.

Nội thất, trang bị tiện nghi

Không gian nội thất MG RX5 khá rộng với 5 chỗ ngồi chia thành 2 hàng ghế. Trong đó, không gian hàng ghế thứ 2 khá rộng, thoáng. Tựa lưng hàng ghế hai có thể điều chỉnh linh hoạt và gập lại theo tỷ lệ 60:40. Tất cả ghế ngồi đều bọc da kết hợp nhiều chi tiết bọc da, ốp nhựa tạo cảm giác hài hòa.

MG RX5 trang bị nhiều tính năng tiện ích Bá Hùng

Trong khi đó, khoang ca-bin MG RX5 tạo điểm nhấn với những người thích sự hiện đại, màn hình giải trí loại cảm ứng kích thước 14,1 inch tích hợp nhiều tính năng và phương thức kết nối thiết bị di động thông minh cá nhân, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị thông tin cho người lái. Vô-lăng trên MG RX5 giống hệt MG ZS từng phân phối tại Việt Nam. MG RX5 cũng sở hữu khá nhiều trang bị tiện nghi như điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử, ổ cắm 12 volt, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau…

MG RX5 trang bị nhiều tính năng có thể tạo sức hút với khách Việt thích xe nhiều "đồ chơi", tuy nhiên thiết kế nội thất chưa đồng nhất với kiểu dáng thể thao, mạnh mẽ của xe. Bù lại, MG RX5 có khoang hành lý khá rộng, chứa đựng được nhiều hành lý và cốp đóng mở điện khá tiện lợi.

Động cơ

Cả hai phiên bản MG RX5 tại Việt Nam đều dùng động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít có công suất 171 mã lực B.H

Cả hai phiên bản MG RX5 tại Việt Nam đều dùng động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít có công suất 171 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 275 Nm tại 2.000 - 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Nhìn chung, động cơ này có dung tích tương đương các dòng xe crossover hạng B nhưng có công suất, mô-men xoắn tương đương động cơ 2.0 lít trên các mẫu xe crossover cỡ C.

An toàn

MG RX5 sở hữu nhiều trang bị an toàn, ngoài các hệ thống phanh cơ bản khá phổ biến hiện nay, theo đại diện SMV, mẫu xe này còn được trang bị hệ thống cân bằng điện tử, điều khiển hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang và xuống dốc, cảm biến lùi, camera 360 độ, cảm biến áp. Tuy nhiên, so với các đối thủ cùng phân khúc, MG RX5 lại thiếu vắng công nghệ an toàn hỗ trợ lái xe (ADAS) như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang...

MG RX5 thiếu vắng công nghệ an toàn hỗ trợ lái xe (ADAS) như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang... Bá Hùng

Giá bán

Tại Việt Nam, MG RX5 có 2 phiên bản đều nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc đi kèm mức giá 739 - 829 triệu đồng. Định giá "lấp lững" giữa phân khúc crossover 5 chỗ hạng B và hạng C, lại nhập từ Trung Quốc… MG RX5 được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trong việc cạnh tranh, thuyết phục khách Việt. Bởi ở phân khúc crossover 5 chỗ hạng B tại Việt Nam có khá nhiều lựa chọn "khá chất" với các mẫu xe Nhật Bản và Hàn Quốc, ngay cả tân binh Toyota Yaris Cross giá 730 - 838 triệu đồng nhưng trang bị an toàn nhỉnh hơn MG RX5, với gói an toàn TSS.

2 phiên bản của MG RX5 đều nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc, giá 739 - 829 triệu đồng Bá Hùng

Trong khi đó, ở phân khúc crossover 5 chỗ hạng C, phiên bản MG RX5 1.5T Lux giá 829 triệu đồng chưa thể sánh được với các đối thủ Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage… về trang bị, động cơ, giá trị thương hiệu. Trước đây, không ít mẫu xe MG nhập từ Trung Quốc như MG ZS đã gặp không ít khó khăn trong việc thuyết phục người mua, sau đó đã chuyển sang nhập từ Thái Lan. Với MG RX5, hiện chỉ sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc, định giá bán không hấp dẫn so với mặt bằng chung hiện nay. do đó nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng tại Việt Nam, một mẫu xe đến từ Trung Quốc như MG RX5 cần thay đổi.

Ưu điểm MG RX5 Nhược điểm MG RX5 - Thiết kế thể thao - Có ít lựa chọn phiên bản - Nhiều trang bị tiện nghi - Thiếu công nghệ an toàn hỗ trợ lái xe - Không gian nội thất, khoang hành lý rộng rãi

- Động cơ mạnh mẽ

- Xuất xứ Trung Quốc nhưng định giá thiếu tính cạnh tranh