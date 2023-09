Xe crossover 5 chỗ MG RX5 giá từ 739 triệu đồng, tham vọng cạnh tranh Mazda CX-5

Cùng với MG5 mới, SAIC Motor Việt Nam (SMV) cũng nỗ lực đa dạng danh mục sản phẩm xe MG tại Việt Nam khi trình làng mẫu MG RX5 được định vị ở phân khúc Crossover 5 chỗ, cạnh tranh cùng Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage…



MG RX5 gia nhập thị trường Việt Nam, định vị ở phân khúc crossover 5 chỗ cỡ C Bá Hùng

Tương tự MG5 phiên bản mới, MG RX5 cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Việt Nam là thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được MG phân phối RX5. Ngoài ra, mẫu xe này cũng được xuất khẩu sang một số thị trường khu vực Trung Đông cũng như các quốc gia như Ai Cập, Mexico… Tuy nhiên, MG RX5 lại không được SAIC Motor - Tập đoàn sở hữu thương hiệu MG phân phối tại Trung Quốc.

Điều này xuất phát từ việc MG RX5 cũng có "người anh em song sinh" mang tên Roewe RX5 Plus thuộc thương hiệu Roewe (cũng là thương hiệu con của Tập đoàn SAIC) đã được mở bán tại Trung Quốc từ năm 2021.

MG RX5 và "người anh em" Roewe RX5 Plus đang được bán tại Trung Quốc

Gia nhập thị trường Việt Nam, MG RX5 được cung cấp 2 phiên bản, gồm MG RX5 1.5T STD giá 739 triệu đồng và RX5 1.5T Lux giá 829 triệu đồng. Cả hai đều dùng động cơ xăng 1.5 lít, tăng áp sản sinh công suất 168 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 275 Nm tại 2.000 - 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

MG RX5 sở hữu kiểu dáng thiết kế thể thao, góc cạnh y hệt mẫu Roewe RX5 Plus tại Trung Quốc. Các số đo dài, rộng, cao của xe tương ứng 4.574 x 1.876 x 1.690 (mm), ngắn hơn chỉ vài milimet nhưng chiều rộng và cao tương đương Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Mẫu Crossover này được trang bị hệ thống đèn LED, bộ mâm xe thể thao kích thước 19 inch kết hợp bộ Michelin Pilot Sport.

MG RX5 sở hữu kích thước tương đương Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson Bá Hùng

Ở bên trong, MG RX5 sở hữu khoang nội thất khá rộng với 5 chỗ, hai hàng ghế. Riêng hàng ghế thứ 2 có thể gập lại khá linh hoạt theo tỷ lệ 60:40. MG còn trang bị cho RX5 vô-lăng thể thao tích hợp nút chức năng và lẫy chuyển số, màn hình giải trí là loại cảm ứng kích thước 14,1 inch kết hợp đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Các trang bị tiện nghi khác gồm điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử...

Theo đại diện SMV, MG RX5 sở hữu nhiều trang bị an toàn, ngoài các hệ thống phanh cơ bản khá phổ biến hiện nay, mẫu xe này còn có cân bằng điện tử, điều khiển hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang và xuống dốc, cảm biến lùi, camera 360 độ, cảm biến áp. Tuy nhiên, so với các đối thủ cùng phân khúc, MG RX5 lại thiếu các công nghệ an toàn hỗ trợ lái xe (ADAS) như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang...

Khoang nội thất MG RX5 Bá Hùng

Với trang bị có phần hạn chế nhưng giá bán "lấp lững" giữa phân khúc Crossover 5 chỗ hạng B, hạng C lại được nhập khẩu từ Trung Quốc… MG RX5 được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trong việc cạnh tranh, thuyết phục khách hàng Việt. Bởi ở phân khúc Crossover 5 chỗ hạng B tại Việt Nam vừa xuất hiện tân binh Toyota Yaris Cross có giá 730 - 838 triệu đồng nhưng trang bị nhỉnh hơn, đặc biệt còn có gói an toàn TSS. Trong khi đó, ở phân khúc Crossover 5 chỗ hạng C, bản MG RX5 1.5T Lux có giá 829 triệu đồng nhưng thật sự chưa thể sánh được với các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage… về trang bị, động cơ, giá trị thương hiệu.