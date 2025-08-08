Vì sao không nên sử dụng lốp thường để thay thế lốp ô tô điện?

Lốp là một trong những bộ phận quan trọng góp phần vào sự an toàn, ổn định trong quá trình vận hành của một chiếc ô tô. Tuy nhiên, tương tự một số bộ phận khác trên xe, sau một thời gian sử dụng, lốp ô tô thường bị hao mòn, thậm chí hư hỏng cần được thay thế. So với lốp ô tô thông thường (xe động cơ xăng, dầu) lốp ô tô điện cùng kích thước thương có giá bán cao hơn. Do đó, một số người sử dụng ô tô điện thường có suy nghĩ thay thế lốp ô tô điện bằng loại lốp thường miễn sao có cùng kích cỡ phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí.

Lốp ô tô điện thường có cấu trúc, thiết kế riêng để phù hợp với đặc tính của xe điện Ảnh: B.H

Tuy nhiên, theo anh Trần Văn Thu, kỹ thuật viên của một garage chuyên về lốp ô tô tại Thủ Đức, TP.HCM: "Việc sử dụng lốp thông thường để thay thế lốp ô tô điện tưởng chừng vô hại nhưng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất, độ an toàn cũng như tuổi thọ của xe điện. Bởi so với lốp ô tô thông thường, lốp ô tô điện thường có cấu trúc, thiết kế riêng để phù hợp với đặc tính của xe điện".

Lốp ô tô điện có gì khác lốp xe thông thường?

Khác với ô tô động cơ đốt trong truyền thống chạy bằng xăng hoặc dầu, ô tô điện có trọng lượng nặng hơn do phải "gánh" theo hệ thống pin lớn. Ngoài ra, mô-men xoắn tạo ra từ động cơ của ô tô điện đạt cực đại sớm hơn động cơ xăng dầu, tạo ra lực kéo mạnh và tức thời hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong… Những đặc điểm này buộc nhà sản xuất phải thiết kế loại lốp chuyên biệt cho xe điện, đảm bảo độ bám đường, khả năng chịu tải và độ bền cao hơn.

Nhà sản xuất phải thiết kế loại lốp chuyên biệt cho xe điện, đảm bảo độ bám đường, khả năng chịu tải và độ bền cao hơn Ảnh: B.H

Lốp dành cho ô tô điện thường có cấu trúc khung vững chắc hơn, độ mài mòn thấp và thành lốp được gia cố để chịu được áp lực lớn. Bên cạnh đó, các loại lốp này cũng được thiết kế nhằm giảm tiếng ồn, yếu tố quan trọng do ô tô điện vận hành rất êm, khiến tiếng lốp trở nên rõ ràng hơn trong khoang nội thất.

Rủi ro khi sử dụng lốp thường thay cho lốp ô tô điện

Với những khác biệt của ô tô điện so với xe động cơ đốt trong, do đó hầu hết các nhà sản xuất lốp đều khuyến cáo người dùng ô tô không nên thay thế lốp ô tô điện bằng loại lốp thường. Nhiều người chỉ vì tiết kiệm khi giá bán lốp ô tô thông thường có cùng kích thước thường thấp hơn giá lốp xe điện. Tuy nhiên, nếu chỉ chú trọng vào việc tiết kiệm chi phí thay lốp ban đầu có thể khiến chủ xe gặp tình trạng "lợi bất cập hại" trong quá trình sử dụng ô tô về sau. Bởi thực thế, việc sử dụng lốp thường để thay cho ô tô điện tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Đầu tiên, lốp xe thông thường không được tối ưu hóa phù hợp với mô-men xoắn lớn và tải trọng của xe điện, dễ dẫn đến tình trạng mòn lốp nhanh, mất độ bám khi tăng tốc hoặc phanh gấp. Qua đó ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe điện. Thứ hai, việc sử dụng lốp thường để thay cho lốp ô tô điện cũng gây ảnh hưởng đến quãng đường di chuyển. Do lốp không phù hợp có thể làm tăng lực cản lăn, khiến xe tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, từ đó rút ngắn phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc.

Chủ xe nên lựa chọn đúng loại lốp được khuyến nghị bởi nhà sản xuất đồng thời đảm bảo các thông số kỹ thuật phù hợp với ô tô điện Ảnh: B.H

Thứ ba, lốp dành cho ô tô động cơ xăng, dầu không có lớp giảm ồn chuyên dụng sẽ khiến tiếng ồn khi lăn của lốp xe vọng vào khoang cabin rõ rệt hơn, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Qua đó, làm giảm độ êm ái của xe. Đặc biệt, việc sử dụng lốp thường để thay cho lốp ô tô điện cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn của xe khi vận hành. Trong điều kiện phanh gấp hoặc đường trơn trượt, lốp không đảm bảo tiêu chuẩn có thể làm giảm hiệu quả phanh, tăng nguy cơ tai nạn.

Do đó, chủ xe nên lựa chọn đúng loại lốp được khuyến nghị bởi nhà sản xuất đồng thời đảm bảo các thông số kỹ thuật phù hợp với ô tô điện như: chỉ số tải trọng, tốc độ, khả năng chịu mài mòn và đặc tính giảm ồn… Ngoài ra, nên ưu tiên các thương hiệu lớn đã phát triển dòng lốp chuyên biệt cho ô tô điện như Michelin, Continental, Bridgestone hay Pirelli…Việc sử dụng đúng loại lốp ô tô điện không chỉ đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu mà còn góp phần tăng tuổi thọ pin, giảm chi phí bảo dưỡng về lâu dài và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho người sử dụng.