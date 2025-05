Vì sao lốp ô tô điện thường mòn nhanh hơn lốp xe xăng?

Cùng với sự phát triển, đa dạng của thị trường ô tô, dòng ô tô điện ngày càng trở nên phổ biến trong bối cảnh nhóm khách hàng cá nhân, mua xe gia đình cũng như doanh nghiệp taxi đang dần chuyển sang sử dụng xe điện. Mặt bằng giá bán ô tô điện nhìn chung vẫn cao hơn so với xe động cơ đốt trong, tuy nhiên việc sử dụng ô tô điện cũng giúp người dùng tiết kiệm đáng kể về chi phí nhiên liệu cung cấp năng lượng, đặc biệt là chi phí bảo dưỡng… Ô tô điện không có quá nhiều chi tiết, bộ phận phải thay thế định kỳ như xe xăng dầu. Chính vì vậy, chi phí bảo dưỡng xe điện sau khoảng 8 năm sử dụng có thể rẻ hơn tới 40% so với xe chạy xăng. Dù vậy, lốp ô tô điện lại có tuổi thọ ngắn hơn, nhanh hao mòn hơn so với ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu.

Lốp ô tô điện sau 30.000 - 40.000 km đã mòn và cần phải thay thế để đảm bảo an toàn Ảnh: BYD

Theo các đơn vị phân phối lốp xe, tùy vào điều kiện sử dụng, trung bình mỗi bộ lốp ô tô xăng, dầu thường có tuổi thọ khoảng 50.000 km mới cần thay thế. Tuy nhiên, với lốp ô tô điện sau 30.000 - 40.000 km đã mòn và cần phải thay thế để đảm bảo an toàn.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ lốp xe, trong đó trọng lượng của xe là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Đây là sự khác biệt khá lớn giữa ô tô động cơ đốt trong so với ô tô điện. Một chiếc ô tô điện trung bình nặng hơn 20% so với ô tô động cơ, xăng dầu cùng phân khúc. Đơn cử như một chiếc Tesla Model 3 có thể nặng hơn một chiếc sedan cỡ trung chạy xăng tới vài trăm kg. Gánh nặng trên ô tô điện chủ yếu phát sinh từ hệ thống pin. Đây chính là lý do khiến tuổi thọ của lốp xe điện bị rút ngắn.

Trọng lượng lớn của ô tô điện làm tăng áp lực lên lốp, khiến lốp mòn nhanh hơn, đặc biệt là khi tăng tốc hoặc vào cua. Bên cạnh đó, động cơ điện trên ô tô điện thường có mô-men xoắn và khả năng truyền động gần như ngay lập tức khi người lái đạp ga, do đó lực kéo tạo ra truyền đến lốp ô tô điện cũng mạnh hơn trên lốp xe xăng, dầu. Điều này khiến lốp mòn nhanh hơn, đặc biệt là ở các bánh dẫn động (thường là bánh sau hoặc trước tùy mẫu xe).

Trọng lượng lớn của ô tô điện làm tăng áp lực lên lốp, khiến lốp mòn nhanh hơn, đặc biệt là khi tăng tốc hoặc vào cua Ảnh: B.H

Ngoài ra, khác với xe động cơ đốt trong, hầu hết ô tô điện đều có hệ thống phanh tái tạo năng lượng để cung cấp cho pin. Hệ thống phanh tái tạo trên xe điện giúp tiết kiệm năng lượng nhưng lại tạo thêm lực cản lên bánh xe khi giảm tốc, dẫn đến lốp mòn không đều, đặc biệt là ở bánh sau.

Đó là chưa kể đến một số mẫu ô tô điện hiện này thường dùng lốp chuyên biệt để giảm tiếng ồn hoặc tối ưu quãng đường di chuyển, tuy nhiên để đạt được hiệu suất và độ êm ái nhiều khi phải hy sinh độ bền.