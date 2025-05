Thành lốp ô tô bị thủng rách, vì sao không nên vá để tiếp tục sử dụng?

Trong quá trình sử dụng sử dụng ô tô, hầu hết các tài xế, chủ xe đều từng gặp trường hợp lốp ô tô bị thủng do cán đinh, dẫn đến mất áp suất lốp và không thể tiếp tục hành trình. Khi gặp trường hợp này, phần lớn các tài xế chủ xe thường mang đến các garage sửa chữa ô tô, hoặc trạm dịch vụ bảo dưỡng lốp để vá lại lỗ thủng lốp xe, tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, có những trường hợp thủng, rách trên lốp xe được các kỹ thuật viên chăm sóc sửa chữa ô tô khuyến không nên vá để tiếp tục sử dụng mà thay vào đó nên thay lốp mới.

Có những trường hợp thủng, rách lốp xe được các kỹ thuật viên chăm sóc sửa chữa ô tô khuyến cáo không nên vá để tiếp tục sử dụng Ảnh: Otomotif

Chẳng may bị thủng lốp xe trong một lần lái ô tô Long An, anh Đỗ Ngọc Luân, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM hiện đang sở hữu chiếc Honda CR-V đời 2024 cho biết: "Xe đang chạy thì xuất hiện cảnh báo áp suất lốp, khi mang vào garage chuyên về lốp ô tô để vá lốp tôi khá ngạc nhiên khi kỹ thuật viên bảo lốp sau khi thủng ở thành lốp và khuyến cáo nên thay mới, thay vì vá để tiếp tục sử dụng, dù xe mới sử dụng được hơn 1 năm và gai lốp còn khá sâu".

Không chỉ trường hợp của anh Luân mà nhiều người dùng ô tô cũng rơi vào cảnh tương tự và khá hoang mang bởi chi phí giữa việc vá lốp để tiếp tục sử dụng và thay lốp mới có thể lên đến 1 - 3 triệu đồng, tùy vào kích cỡ lốp của mỗi xe hay thương hiệu lốp. Dù vậy, không phải lốp xe bị thủng, rách ở bất cứ vị trí nào trên lốp cũng có thể vá để tiếp tục sử dụng.

Không phải lốp xe bị thủng, rách ở bất cứ vị trí nào trên lốp cũng có thể vá để tiếp tục sử dụng Ảnh: Otomotif

Tuy nhiên, theo anh Trần Ngọc Phú - Trưởng bộ phận dịch vụ của một garage ô tô tại quận 5, TP.HCM, với những lốp ô tô bị thủng, rách ở hai bên thành lốp, nên loại bỏ và thay lốp mới để đảm bảo an toàn.

"Thành lốp được cấu tạo gồm những sợi lốp hoặc dây lốp được dệt với nhau, sau đó được phủ một lớp cao su mỏng để đảm bảo độ kết nối chắc chắn nhưng vẫn linh hoạt, đàn hồi, chịu lực. Nếu thành lốp bị thủng, rách… cấu trúc liên kết này sẽ bị phá vỡ. Miếng vá có thể che đi vết rách hiện có, nhưng xét về độ bền và độ linh hoạt của lốp sẽ không còn đảm bảo", anh Phú chia sẻ.

Trên một chiếc lốp xe, thành lốp (phần bên hông lốp) là nơi liên tục bị uốn cong, nén và giãn khi xe di chuyển, nhất là khi xe vào cua hoặc qua ổ gà. Thành lốp thường không có lớp bố thép gia cường như mặt lốp, độ bền và khả năng chịu lực thấp hơn. Nếu thành lốp bị thủng, rách sẽ làm giảm khả năng chịu lực cũng như giảm độ đàn hồi ở vị trí đó.

Lốp bị thủng rách ở thành lốp, nếu vá để tiếp tục sử dụng sẽ tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp rất cao Ảnh: Otomotif

Nếu vá lỗ thủng ở thành lốp để tiếp tục sử dụng, miếng vá ở khu vực này rất dễ bong hoặc rách ra do không chịu được chuyển động liên tục và lực căng giãn. Bên cạnh đó, việc vá thành lốp bằng những miếng vá thông thường gần như không thể đảm bảo độ bền lâu dài hoặc an toàn khi xe chạy ở tốc độ cao. Nguyên nhân là do sợi lốp không đồng nhất và vật liệu hỗn hợp cao su vá lốp không giống với vật liệu ban đầu. Do đó, tăng nguy cơ nổ lốp khi xe di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc hay khi vào cua.