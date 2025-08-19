Ô tô điện ngày càng hút khách trên toàn cầu, quốc gia nào tiêu thụ nhiều nhất?

Từng được xem là xu hướng phương tiện phổ biến trong tương lai, ô tô điện từng được nhiều nhà sản xuất cũng như Chính phủ nhiều quốc gia ưu tiên, tạo điều kiện để phát triển nhằm góp phần giảm thiểu khí thải ra môi trường. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang ô tô điện tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới vẫn còn gặp không ít rào cản về hạ tầng trạm sạc, giá bán thậm chí cả sự thay đổi về chính sách ưu đãi.

Dù vậy, từ đầu năm 2025 đến nay thị trường ô tô điện đang có những tín hiệu tích cực khi doanh số bán liên tiếp tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Mới đây, kết bán hàng được Rho Motion - Công ty chuyên nghiên cứu chuỗi cung ứng xe điện và dữ liệu doanh số công bố cho thấy, lượng tiêu thụ ô tô điện trên toàn cầu từ đầu năm 2025 đến nay tăng trưởng nhanh hơn so với năm ngoái.

Lượng tiêu thụ ô tô điện trên toàn cầu đang tăng trưởng nhanh hơn so với năm 2024 Ảnh: Carscoop

Cụ thể, tốc độ mua sắm, chuyển đổi từ xe dùng động cơ đốt trong sang ô tô điện của người dân toàn cầu đang dần nhanh hơn những năm trước đây. Chỉ riêng 7 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số bán ô tô điện trên toàn cầu tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng đã có 10,7 triệu xe ô tô điện đã bán ra thị trường thế giới trong 7 tháng đầu năm 2025. Trong đó, có tới 6,5 triệu xe điện tiêu thụ tại Trung Quốc tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, tiếp tục giúp quốc gia này giữ vững vị thế thị trường ô tô điện lớn nhất thế giới.

Xếp sau Trung Quốc là thị trường châu Âu với doanh số ô tô điện đạt 2,3 triệu xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024. Các quốc gia, khu vực còn lại tiêu thụ 0,9 triệu xe ô tô điện, tăng 42%. Đáng chú ý, thị trường Bắc Mỹ có mức tăng trưởng thấp nhất (2%) với 1 triệu xe bán ra.

Trung Quốc tiếp tục giữ vị thế thị trường ô tô điện lớn nhất thế giới Ảnh: B.H

Lý giải về sự chững lại của thị trường ô tô điện ở Bắc Mỹ, RHO Motion cho rằng: "Tốc độ tăng trưởng doanh số ô tô điện tại Bắc Mỹ cho đến thời điểm này của năm 2025 vẫn đang chậm lại. Trong đó, Mỹ đang phải đối mặt với những trở ngại về chính sách, nhu cầu mua xe điện ở Canada cũng đang chậm lại. Chúng tôi dự đoán nhu cầu xe điện tại Mỹ sẽ tăng trong ngắn hạn trước thời hạn tín dụng thuế tiêu dùng vào tháng 9, sau đó có thể sẽ giảm. Bất chấp những biến động theo khu vực, xu hướng chuyển đổi sang ô tô điện trên toàn cầu vẫn đang tiếp tục tăng mạnh trong năm 2025".

Tuy nhiên, những tháng gần đây cho thấy, tốc độ tăng trưởng của thị trường ô tô điện toàn cầu đang có dấu hiệu "hãm phanh". Doanh số bán ô tô điện tại Trung Quốc từ tháng 6 đến tháng 7 đã giảm 13%. Hiện chưa rõ mức giảm này có liên quan đến các chương trình trợ cấp hay không nhưng có thể thấy rõ bên cạnh ô tô điện, xe hybrid đang hình thành nên xu hướng mới trên thị trường ô tô toàn cầu.