Xe Xe điện

Một số ô tô điện có phạm vi hoạt động thực tế thấp hơn hãng công bố

Hoàng Cường
Hoàng Cường
11/08/2025 14:05 GMT+7

Cuộc thử nghiệm mới đây của Hiệp hội Ô tô Úc (AAA) cho thấy một số mẫu ô tô điện có phạm vi hoạt động thực tế sau mỗi lần sạc đầy pin thấp hơn đáng kể so với con số được nhà sản xuất công bố.

So với những mẫu mã ở thời kỳ manh nha của xe điện, nhiều mẫu ô tô điện đời mới hiện nay được các nhà sản xuất, cải tiến nâng cấp hệ thống pin mang lại phạm vi hoạt động xe hơn, sạc nhanh hơn… Tuy nhiên, nhiều người có ý định mua ô tô điện vẫn còn e ngại về quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc, bởi thực tế dù có khá nhiều ưu điểm nhưng phải thừa nhận dùng xe điện chưa thể tiện xe như động cơ đốt trong truyền thống. Sự e ngại này hoàn toàn có cơ sở khi một nghiên cứu mới đây cho thấy, hầu hết ô tô điện được thử nghiệm đều có phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy pin thấp hơn con số nhà sản xuất công bố.

Một số ô tô điện có phạm vi hoạt động thực tế thấp hơn hãng công bố - Ảnh 1.

Nhiều mẫu ô tô điện được thử nghiệm đều có phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy pin thấp hơn con số nhà sản xuất công bố

Ảnh: Carscoop

Theo đó, trong khuôn khổ bài thử nghiệm kéo dài 4 năm được Hiệp hội Ô tô Úc (AAA) thực hiện với sự tài trợ của Chính phủ để cung cấp dữ liệu trung thực cho người mua ô tô tại Úc, AAA đã chọn ra 5 mẫu xe điện phổ biến nhất để đánh giá. Sau khi cho từng mẫu ô tô điện chạy trên một cung đường khác nhau, AAA phát hiện ra rằng phần lớn các mẫu xe này đều có phạm vi hoạt động thực tế thấp hơn con số nhà sản xuất công bố, thậm chí có mẫu thấp hơn tới 23%.

Cụ thể, BYD Atto 3 chỉ đạt quãng đường di chuyển thực tế 369 km (tương đương 229 dặm) sau mỗi lần sạc đầy pin, thấp hơn 111 km (khoảng 69 dặm) so với con số chính thức 480 km (tương đương 298 dặm) trước đó hãng ô tô Trung Quốc đã công bố. Mẫu Tesla Model 3 của hãng xe Mỹ có phạm vi hoạt động thực tế không chênh lệch quá lớn so với con số nhà sản xuất công bố. Tesla Model 3 sau mỗi lần sạc đầy pin đi được 441 km (274 dặm) Tesla Model 3 đạt được thấp hơn 14% so với con số 513 km (319 dặm) mà Tesla công bố.

Một số ô tô điện có phạm vi hoạt động thực tế thấp hơn hãng công bố - Ảnh 2.

Smart #3 từng được hãng công bố có thể di chuyển tối đa 455 km (tương đương 283 dặm) nhưng thực tế chỉ đi được 432 km

Ảnh: Carscoop

Dù vậy, không phải là tất cả các con số được nhà sản xuất công bố về phạm vi hoạt động của ô tô điện đều hoàn toàn sai lệch. Thử nghiệm của AAA cho thấy, cả 5 chiếc xe đều chạy được quãng đường ít hơn nhà sản xuất quảng cáo, ngay cả xe của BYD cũng sai lệch rất nhiều. Tuy nhiên, cũng có những chiếc xe gần như đạt được phạm vi hoạt động như nhà sản xuất công bố, chỉ kém 5%, so với con số đưa ra. Chính sự khác biệt giữa các thương hiệu và giữa các mẫu xe trong cùng một thương hiệu mới là vấn đề thực sự được người tiêu dùng quan tâm.

Mẫu KIA EV6 từng được hãng xe Hàn Quốc công bố phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc lên tới 528 km (tương đương 328 dặm) thực tế khi AAA thử nghiệm mẫu xe này chỉ đi được tối đa 484 km (tương đương 310 dặm). Tesla Model Y đi được 490 km (khoảng 305 dặm) thấp hơn 43 km tương đương 8% so với con số từng được nhà sản xuất công bố (533 km). Mẫu xe còn lại được AAA thử nghiệm là Smart #3 từng được hãng công bố có thể di chuyển tối đa 455 km (tương đương 283 dặm) nhưng thực tế chỉ đi được 432 km (khoảng 268 dặm).

