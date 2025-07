Hyundai Ioniq 5 có nguy cơ cháy, hãng khuyến cáo không đỗ xe trong nhà

Ô tô điện được xem là xu hướng phương tiện mới góp phần giảm khí thải ra môi trường đồng thời chi phí sử dụng cũng tiết kiệm hơn đáng kể so với động cơ đốt trong. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, xe điện cũng khiến nhiều người e ngại bởi nhiều lý do, một trong số đó là nguy cơ cháy nổ cao. Mới đây, Hyundai khiến không ít người dùng Hyundai Ioniq 5 lo lắng khi công bố chương trình triệu hồi mẫu ô tô điện này tại Mỹ có nguy cơ cháy do đoản mạch. Bên cạnh đó, hãng cũng khuyến cáo người dùng không nên đỗ xe trong nhà và tránh xa tòa nhà cao tầng cũng như các xe khác.

Ảnh: Carscoop

Cụ thể, chương trình triệu hồi vừa được Hyundai công bố liên quan đến 10 chiếc Hyundai Ioniq 5 sản xuất năm 2025, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Nguyên nhân được xác định do thanh cái - một dải kim loại dẫn điện, thường được làm bằng đồng hoặc nhôm, dùng để kết nối các cell pin riêng lẻ trong bộ pin của các xe Hyundai Ioniq thuộc diện triệu hồi bị lỗi, dẫn đến nguy cơ đoản mạch, từ đó có thể gây ra hỏa hoạn.

Theo Carscoop, nếu như pin là trái tim của xe điện, thì thanh cái (busbar) là mạch máu truyền dòng điện qua các hệ thống khác nhau của xe.

Hyundai cho biết, bộ điều khiển của nhà cung cấp hệ thống lắp ráp pin (BSA) đã bị lỗi, dẫn đến một số thanh cái không được siết chặt. Lỗi này được phát hiện trong quá trình kiểm tra định kỳ các cụm pin và kết quả cho thấy một số pin kém chất lượng đưa vào xe Ioniq 5 đã giao đến tay người dùng.

10 chiếc Hyundai Ioniq 5 dính lỗi thuộc diện triệu hồi khi đến xưởng sửa chữa sẽ được siết chặt bu-lông thanh cái Ảnh: Carscoop

Tính đến thời điểm hiện tại, hiện chưa có tai nạn hay hỏa hoạn nào liên quan đến xe Hyundai Ioniq 5 thuộc diện triệu hồi lần này. Tuy nhiên, Hyundai cảnh báo rằng theo thời gian bu-lông giữ thanh cái có thể bị lỏng và gây ra hồ quang điện bên trong bộ pin. Nó cũng có thể kích hoạt lỗi cảm biến điện áp khiến xe điện chuyển sang chế độ khẩn cấp.

10 chiếc Hyundai Ioniq 5 bị lỗi thuộc diện triệu hồi khi đến xưởng sửa chữa sẽ được siết chặt bu-lông thanh cái. Hyundai cho biết, chủ xe có thể tiếp tục lái xe nhưng khuyến cáo họ nên cân nhắc kỹ lưỡng về vị trí đỗ xe từ bây giờ cho đến khi xe được kiểm tra sửa chữa đảm bảo an toàn.