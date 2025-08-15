Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe điện

Ô tô điện Ford Mustang Mach-E gia nhập thị trường Việt Nam, giá 2,599 tỉ đồng

Tâm Võ
Tâm Võ
15/08/2025 18:06 GMT+7

Không đứng ngoài xu hướng thị trường, Ford chính thức phân phối mẫu ô tô điện đầu tiên - Mustang Mach-E tại Việt Nam để thăm dò thị hiếu người tiêu dùng.

Trong bối cảnh xu hướng ô tô điện đang dần trở thành trào lưu tại Việt Nam, Ford không đứng ngoài cuộc chơi khi phân phối mẫu xe điện đầu tiên mang tên Mustang Mach-E. Trước đây, dải sản phẩm của Ford tại Việt Nam vốn mạnh về các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong. Do đó, sự góp mặt của Mustang Mach-E cho thấy hãng xe Mỹ muốn bổ sung thêm sự lựa chọn xe "xanh" và thăm dò thị hiếu khách Việt.

Ô tô điện Ford Mustang Mach-E gia nhập thị trường Việt Nam, giá 2,599 tỉ đồng- Ảnh 1.

Ford Mustang Mach-E bán tại Việt Nam với một phiên bản duy nhất, giá 2,599 tỉ đồng

ẢNH: CHÍ TÂM

Giới thiệu trên toàn cầu từ năm 2019, Ford Mustang Mach-E được xem là biến thể gầm cao thuần điện của dòng xe "cơ bắp Mỹ" - Mustang. Thời điểm năm 2022, một số đơn vị tư nhân cũng nhập mẫu SUV điện này về Việt Nam với giá khoảng 5,2 tỉ đồng cho phiên bản GT Performance Edition cao cấp nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thích xe độc.

Tại Việt Nam khi được phân phối chính hãng, Mustang Mach-E chỉ có một phiên bản Premium AWD, giá 2,599 tỉ đồng, rẻ hơn khoảng 2,6 tỉ đồng so với các mẫu xe được nhập tư nhân trước đó. Tuy nhiên, cần lưu ý bản Premium AWD định vị thấp hơn so với bản GT Performance Edition.

Ford Mustang Mach-E có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 4.739 x 1.881 x 1.621 (mm) và chiều dài trục cơ sở đạt 2.984 mm. Nếu xét về kích thước, mẫu xe này thuộc phân khúc SUV hạng D nhưng chiều dài trục cơ sở ngang ngửa xe hạng E, góp phần giúp không gian bên trong rộng rãi.

Ô tô điện Ford Mustang Mach-E gia nhập thị trường Việt Nam, giá 2,599 tỉ đồng- Ảnh 2.

Mustang Mach-E thuộc phân khúc hạng D nhưng có chiều dài cơ sở ngang SUV hạng E

ẢNH: CHÍ TÂM

Về tổng thể, Mustang Mach-E mang kiểu dáng SUV Coupe năng động, thể thao với trụ C được vuốt thấp, mặt ca-lăng sơn đồng bộ màu ngoại thất kết hợp logo in chìm hình con ngựa Mustang trứ danh để tạo điểm nhấn. Nhằm tăng tính khí động học, Ford loại bỏ tay nắm cửa, người dùng có thể mở cửa bằng nút bấm được sơn đen trên trụ B và C.

Nội thất của xe gây ấn tượng với màn hình trung tâm cỡ lớn, kích thước 15,5 inch được xoay dọc tương tự Ford Explorer dành cho thị trường Mỹ. Hầu hết các nút bấm vật lý trên xe đều bị lược bỏ, thay vào đó người dùng sẽ điều khiển thông qua màn hình trung tâm. Mặc dù bảng đồng hồ sau vô-lăng có kích thước 10,2 inch nhưng được thiết kế khá nhỏ gọn và tinh tế nhằm tránh cản trở tầm nhìn người lái.

Ô tô điện Ford Mustang Mach-E gia nhập thị trường Việt Nam, giá 2,599 tỉ đồng- Ảnh 3.

Nội thất của xe sử dụng màn hình trung tâm kích thước 15,5 inch

ẢNH: CHÍ TÂM

Với phiên bản Premium AWD phân phối tại Việt Nam, Mustang Mach-E trang bị nhiều tiện nghi nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Trong đó, toàn bộ ghế và nhiều chi tiết trên xe được bọc da, ốp mạ crôm, sạc không dây và dàn âm thanh đến từ thương hiệu B&O.

Nhờ chiều dài trục cơ sở lớn, nội thất được thiết kế tối ưu nên không gian bên trong xe tương đối rộng rãi. Tuy nhiên, Mustang Mach-E có kiểu dáng coupe với mui xe vuốt thấp nên phần trần xe sẽ không thoáng được như các mẫu SUV thuần túy, mui xe kéo dài ra sau. Ngoài ra, kiểu dáng coupe cũng làm hạn chế thể tích khoang hành lý của xe.

Ô tô điện Ford Mustang Mach-E gia nhập thị trường Việt Nam, giá 2,599 tỉ đồng- Ảnh 4.

Kiểu dáng SUV coupe của Mustang Mach-E với mui xe vuốt thấp tạo vóc dáng thể thao

ẢNH: CHÍ TÂM

Ở một số thị trường khác, Mustang Mach-E có nhiều phiên bản, tùy chọn hệ dẫn động và dung lượng pin khác nhau. Tuy nhiên ở Việt Nam, mẫu xe này chỉ có cấu hình dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và sau, công suất đạt 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Nhờ đó, xe chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ. 

Với bộ pin dung lượng 88 kWh, xe có phạm vi hoạt động tối đa đạt 550 km sau khi sạc đầy pin. Khi sử dụng bộ sạc 11 kW, xe có thể nạp 10 - 80% pin trong khoảng 6 giờ. Ngoài ra, Mustang Mach-E cũng có khả năng sạc nhanh với công suất tối đa 150 kW, giúp rút ngắn thời gian sạc đáng kể. Hiện tại, Ford đang tiến hành xây dựng hệ thống trạm sạc tại các đại lý trên cả nước.

Mặc dù Ford là thương hiệu phổ thông nhưng Mustang lại là thương hiệu được định vị ở phân khúc cao hơn. Do đó, nếu xét nhóm xe điện cạnh tranh, Mustang Mach-E sẽ 'đấu' với Porsche Macan EV, BMW iX3 và Mercedes EQE SUV. Với định giá gần 2,6 tỉ đồng, có thể thấy Ford không đặt nhiều kỳ vọng về doanh số đối với mẫu xe điện này nhưng đây cũng là "món hời" đối với khách hàng thích một chiếc xe độc lạ.

