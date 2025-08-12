SUV giá 1,3 tỉ đồng, chọn Isuzu mu-X 2025 bản cao nhất hay Ford Everest Titanium 4x2?

Isuzu mu-X 2025 tung ra thị trường Việt Nam, là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) thuộc thế hệ thứ 2 của dòng SUV này. Trong 5 phiên bản được giới thiệu, bản Premium 4x4 cao cấp nhất có giá bán không chênh lệch nhiều với Ford Everest Titanium 4x2, đều trong khoảng 1,3 tỉ đồng.

Cụ thể hơn, mu-X Premium 4x4 có giá niêm yết 1,269 tỉ đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với đối thủ Ford Everest bản Titanium 4x2 (giá 1,299 tỉ đồng). Đó là một trong những lý do khiến người dùng đặt hai mẫu xe này lên "bàn cân" so sánh.

Trong bài viết này, Thanh Niên xét trên nhiều khía cạnh để so sánh hai mẫu xe trên, giúp độc giả có góc nhìn đa chiều, khách quan.

Ngoại hình, trang bị: Đều là hai mẫu SUV góc cạnh, vạm vỡ

Về thiết kế tổng thể, cả hai mẫu SUV đều sở hữu ngoại hình to lớn nhưng theo hai phong cách khác nhau. Isuzu mu-X 2025 có kiểu dáng bo tròn, mềm mại, các hốc hút gió được tạo hình góc cạnh, gần giống bản tiền nhiệm. Trong khi đó, Everest theo đuổi lối thiết kế vuông vức, mạnh mẽ, giúp ngoại hình trông cứng cáp và nam tính.

Ford Everest có ngoại hình góc cạnh, vuông vức trong khi Isuzu mu-X tạo hình bo tròn, bầu bĩnh

Ford Everest có kích thước dài hơn 54 mm, rộng hơn 53 mm nhưng lại thấp hơn 33 mm so với Isuzu mu-X 2025. Trong khi đó, Isuzu mu-X 2025 có chiều dài trục cơ sở ngắn hơn 45 mm nhưng bù lại, khoảng sáng gầm cao hơn 35 mm giúp vượt địa hình gồ ghề tốt hơn.

Isuzu mu-X Premium 4x4 Thông số kích thước Ford Everest Titanium 4x2 4.860 x 1.870 x 1.875 Dài x rộng x cao (mm) 4.914 x 1.923 x 1.842 2.855 Chiều dài cơ sở (mm) 2.900 235 Khoảng sáng gầm xe (mm) 200

Về trang bị ngoại thất, cả hai mẫu xe này đều có cụm đèn trước sau LED; đèn định vị ban ngày; đèn sương mù; cảm biến bật/tắt đèn và cảm biến gạt mưa tự động; gương chiếu hậu gập/chỉnh điện tích hợp báo rẽ và cốp sau mở bằng điện.

Nội thất, tiện nghi: Ford Everest hiện đại, Isuzu mu-X 2025 thực dụng

Không gian nội thất trên hai mẫu SUV này có khác biệt rõ nét về triết lý thiết kế. Bước vào khoang lái Isuzu mu-X 2025, dễ dàng nhận ra phong cách thực dụng đặc trưng của xe Nhật với nhiều nút bấm vật lý được giữ lại.

Thiết kế nội thất Isuzu mu-X 2025 thực dụng, nhiều nút bấm vật lý nên dễ thao tác hơn

Cách bố trí này tuy không quá hiện đại hay bắt mắt như Ford Everest, nhưng lại mang đến sự tiện dụng cho người lái khi cần thao tác nhanh. Trong khi đó, Everest tích hợp phần lớn chức năng vào màn hình trung tâm theo xu hướng công nghệ, đòi hỏi người dùng làm quen và mất nhiều bước thao tác, dễ gây mất tập trung khi lái xe.

Cùng định vị ở phân khúc SUV cỡ D, cả hai mẫu xe này đều có không gian nội thất rộng rãi ở hai hàng ghế đầu. Hàng ghế thứ ba vẫn đủ chỗ cho người cao khoảng 1,75 mét ngồi thoải mái.

Về trang bị tiện nghi, Ford Everest Titanium 4x2 và Isuzu mu-X Premium 4x4 đều có loạt trang bị hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của người dùng như ghế bọc da, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 8 loa, khởi động từ xa, hàng ghế trước chỉnh điện...

Tuy nhiên, mẫu SUV của Ford vẫn có một vài trang bị nhỉnh hơn như bảng đồng hồ và màn hình trung tâm kích thước lớn hơn đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh và sạc không dây.

Isuzu mu-X Premium 4x4 Trang bị nội thất Ford Everest Titanium 4x2 Bọc da Bọc ghế và vô-lăng Bọc da 7 inch Bảng đồng hồ 12,4 inch 9 inch Màn hình trung tâm 12 inch 2 vùng độc lập Điều hòa tự động 2 vùng độc lập Có Cửa gió hàng ghế sau Có 8 Hệ thống loa 8 Không Cửa sổ trời Toàn cảnh Có Khởi động từ xa Có Có Cốp điện Có Không Sạc không dây Có 8 hướng Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng

Vận hành và công nghệ an toàn: Isuzu mu-X "yếu" nhưng linh hoạt hơn

Khả năng vận hành là yếu tố khác biệt lớn, ảnh hưởng đến quyết định "xuống tiền" của người dùng khi cân nhắc lựa chọn giữa Isuzu mu-X Premium 4x4 và Ford Everest Titanium 4x2.

Isuzu mu-X Premium 4x4 di chuyển trên địa hình vượt trội hơn Ford Everest Titanium 4x2

Ford Everest dùng động cơ dầu dung tích 2.0 lít nhưng chỉ được hỗ trợ bởi tăng áp đơn, do đó công suất đạt 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Thông số này nhỉnh hơn 20 mã lực và 55 Nm so với động cơ dầu 1.9 lít trên Isuzu mu-X 2025.

Isuzu mu-X Premium 4x4 Khả năng vận hành Ford Everest Titanium 4x2 1.9 lít Dung tích động cơ 2.0 lít 150 Công suất (mã lực) 170 350 Mô-men xoắn (Nm) 405 6 cấp Hộp số tự động 6 cấp 4WD Hệ dẫn động RWD

Nếu chỉ nhìn vào những con số, nhiều người sẽ nghĩ rằng mu-X yếu hơn đáng kể so với Everest. Lái trải nghiệm thực tế cho thấy khác biệt không quá lớn, thậm chí mẫu SUV đến từ Nhật Bản vẫn có khả năng tăng tốc và nước ga đầu không thua kém nhiều so với đối thủ mang thương hiệu Mỹ.

Isuzu mu-X 2025 bản cao cấp sử dụng hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian (4WD). Theo đó, khả năng di chuyển trên địa hình vượt trội hơn so với dẫn động cầu sau (RWD) trên Everest Titanium 4x2.

Về công nghệ an toàn, Isuzu mu-X 2025 được nâng cấp lên hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS thế hệ thứ 4. Điểm nổi bật nằm ở khả năng mở rộng góc quét và nâng tầm nhận diện vật thể lên đến 150 mét, giúp xe phản ứng sớm và chính xác hơn trong nhiều tình huống.

Isuzu mu-X 2025 được nâng cấp gói ADAS thế hệ 4 với camera mở rộng góc quét 120 độ và khả năng nhận diện vật thể xa 150 mét ẢNH: ISUZU

Ngoài cải tiến này, các tính năng an toàn chủ động trên mu-X khá tương đồng với Everest Titanium 4x2, gồm có kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước kèm hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù...

Đánh giá xe

Xét trên nhiều phương diện, Isuzu mu-X Premium 4x4 và Ford Everest Titanium 4x2 đều có điểm mạnh, yếu khác nhau, phù hợp với từng nhóm người dùng riêng.

Giá bán công bố cao hơn 30 triệu đồng, Ford Everest Titanium 4x2 ghi điểm nhờ thiết kế nội và ngoại thất hiện đại, khỏe khoắn, đáp ứng thị hiếu số đông. Tuy nhiên, xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau, phù hợp hơn khi di chuyển trên đường trường, đô thị thay vì chinh phục địa hình phức tạp như một chiếc SUV khung gầm rời thực thụ.

Trong khi đó, Isuzu mu-X Premium 4x4 công bố giá bán thấp hơn và khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình. Nhờ kết cấu khung gầm rời kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian, xe đáp ứng tốt nhu cầu off-road, leo đèo hay di chuyển trên mặt đường xấu. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với những ai tìm kiếm một chiếc SUV thực dụng, đa năng và bền bỉ.