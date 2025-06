Isuzu mu-X 2025 giá từ 928 triệu đồng, đổi thiết kế quyết 'đấu' Ford Everest

Sau thời gian dài liên tục áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá để "dọn kho", Isuzu chính thức tung ra thị trường Việt Nam bản nâng cấp của Isuzu mu-X.

Theo đó, mẫu SUV 7 chỗ mang thương hiệu Nhật Bản phân phối 5 phiên bản đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan., đi kèm mức giá lần lượt gồm mu-X B7 4x2 MT (928 triệu đồng), mu-X B7 Plus 4x2 AT (giá 1,016 tỉ đồng), mu-X Prestige 4x2 AT (giá 1,169 tỉ đồng), mu-X Sport 4x4 AT (giá 1,145 tỉ đồng) và mu-X Premium 4x4 AT (giá 1,269 tỉ đồng).

Isuzu mu-X 2025 bán ra thị trường Việt Nam 5 phiên bản, có giá từ 928 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

So với bản cũ, Isuzu mu-X 2025 bổ sung phiên bản Sport 4x4 AT định vị dưới phiên bản Prestige 4x2 AT, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích off-road. Đồng thời điều chỉnh tăng giá 18 – 19 triệu đồng, tùy phiên bản. Bù lại, mẫu SUV Nhật Bản cải tiến đáng kể từ ngoại hình đến trang bị công nghệ, tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Đặc biệt ở ngoại thất. Isuzu mu-X 2025 gần như "lột xác" hoàn toàn với kiểu dáng trẻ trung và hợp xu hướng hơn. Trong đó, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng phía trước dạng Bi-LED, thiết kế kiểu "mắt hí". Khu vực hốc hút gió và cản trước tinh chỉnh theo hướng thể thao.

Bản nâng cấp của Isuzu mu-X 2025 thay đổi mạnh ở kiểu dáng, theo hướng năng động, trẻ trung hơn

Quan sát từ bên hông, Isuzu mu-X 2025 nhìn chung vẫn giữ nguyên phom dáng cũ. Tuy nhiên, bộ mâm hợp kim được làm mới với 6 chấu đơn to bản, cứng cáp, đi kèm tùy chọn kích thước 18 và 20 inch, tùy phiên bản. Ở phía sau, Isuzu mu-X 2025 cũng "trendy" hơn nhờ cụm đèn hậu thiết kế nối liền hai bên, kết hợp cùng dải LED chiếu sáng nổi bật. Logo Isuzu cũng được thu gọn hơn.

Khoang ca-bin trên mẫu SUV 7 chỗ này kế thừa cách bố trí và các trang bị từ bản tiền nhiệm. Khu vực trung tâm có bảng điều khiển thiết kế đối xứng với cách sắp xếp bố cục ưu tiên tính thực dụng. Trung tâm giải trí vẫn là màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Trong khi đồng hồ lái nâng cấp màn hình đa thông tin TFT màu kích thước 7 inch cho phép tùy biến hiển thị.

Isuzu mu-X 2025 bổ sung một số trang bị công nghệ, tiện ích mới ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu từ người dùng, hãng xe Nhật Bản bổ sung ghế bọc da có họa tiết và màu sắc truffle trên các phiên bản cao cấp. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Khu vực táp-lô, phím bấm chức năng phía dưới màn hình giải trí, bệ tì tay và ốp cửa thiết kế lại trông bắt mắt hơn. Cùng với đó là hệ thống cổng sạc USB-C ở cả ghế trước và sau.

Do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, Isuzu mu-X 2025 không có thay đổi về trang bị vận hành. Xe vẫn sử dụng động cơ dầu diesel dung tích 1.9 lít RZ4E-TC, 4 xi-lanh, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Động cơ này có công suất 148 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 350 Nm tại 1.800 – 2.600 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 cấp.

Hãng xe Nhật Bản kỳ vọng, Isuzu mu-X 2025 với những cải tiến sẽ cải thiện doanh số tại thị trường Việt Nam

Bù lại, Isuzu nâng cấp hệ thống an toàn với camera ADAS thế hệ thứ 4, trang bị góc quét mở rộng lên đến 120 độ (thay vì 40 độ như trên bản cũ), cùng khả năng nhận diện vật thể ở khoảng cách 150 m. Ngoài ra, xe vẫn sở hữu nhiều tính năng an toàn chủ động như phanh tự động khi lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù và hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn.

Với những thay đổi đáng kể ở kiểu dáng và trang bị, mu-X 2025 kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh và cải thiện doanh số trong cuộc đua với các đối thủ ở nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame). Nơi Ford Everest đang gần như "độc chiếm" với doanh số áp đảo hoàn toàn. Trong khi, những mẫu xe Nhật Bản như Isuzu mu-X, Toyota Fortuner hay Mitsubishi Pajero Sport những năm gần đây đang đánh mất dần vị thế.