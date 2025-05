Isuzu mu-X xả kho, đại hạ giá gần 300 triệu đồng

Trình làng từ giữa năm 2022, thế hệ mới với những thay đổi rõ nét trong thiết kế, được kỳ vọng giúp Isuzu mu-X cải thiện kết quả bán hàng và thoát khỏi nhóm xe có doanh số thấp nhất thị trường Việt Nam. Thế nhưng, gần 3 năm kể từ thời điểm mở bán phiên bản mới, hiện mẫu xe đến từ Nhật Bản vẫn "ế hoàn ế" khi không đủ sức cạnh tranh trước các đối thủ ở phân khúc SUV 7 chỗ.

Đáng chú ý, tình trạng ảm đạm kéo dài khiến Isuzu mu-X rơi vào cảnh tồn kho. Khảo sát của PV Thanh Niên cho thấy, hiện còn khá nhiều xe Isuzu mu-X cũ (sản xuất năm 2023) nằm kho tại các đại lý chính hãng, buộc đại lý phải áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá để "xả hàng".

Doanh số "ế ẩm" khiến lượng xe Isuzu mu-X tồn kho tăng cao, buộc nhiều đại lý Isuzu phải giảm giá để "xả hàng"

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tại một đại lý Isuzu ở Bắc Giang, trong vai khách mua xe cần tham khảo giá, nhân viên tư vấn cho biết, hiện đại lý còn xe Isuzu mu-X tồn kho sản xuất năm 2023 với hai phiên bản B7 Plus 1.9L 4x2 AT và Premium 1.9L 4x4 AT. Trong đó, bản B7 Plus 1.9L 4x2 AT có giá 890 triệu đồng, giảm 109 triệu so với giá niêm yết.

Trong khi đó, bản cao cấp nhất Premium 1.9L 4x4 AT cũng có giá chỉ 990 triệu đồng. Nếu so với niêm yết của hãng, giá thực tế của bản này giảm đến 260 triệu đồng và là mẫu SUV 7 chỗ duy nhất ở phân khúc có bản "full" giá dưới 1 tỉ đồng.

Một số đại lý áp dụng mức giảm giá cho Isuzu mu-X cao nhất đến 260 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tương tự, một đại lý Isuzu khác ở Biên Hòa (Đồng Nai) cũng có mức giảm "khủng" cho khách mua xe thời điểm hiện tại. Cụ thể, theo nhân viên tư vấn, phiên bản B7 Plus 1.9L 4x2 AT tại đại lý này đang bán ra với giá chỉ 870 triệu đồng, giảm gần 130 triệu so với niêm yết (998,8 triệu đồng). Bản cao cấp Premium 1.9L 4x4 AT có giá 996 triệu, giảm 254 triệu so với niêm yết.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, một số đại lý Isuzu cũng áp dụng chương trình giảm giá sâu với Isuzu mu-X số VIN 2023. Mức giảm dao động từ 100 đến 250 triệu đồng, tùy phiên bản. Tuy nhiên, số lượng xe tồn ở những khu vực này hạn chế hơn.

Phân khúc SUV 7 chỗ phổ thông tăng trưởng, Ford Everest bán chạy nhất năm 2024

Thực tế, việc áp dụng các chính sách giảm giá, ưu đãi của các đại lý Isuzu không chỉ nhằm mục tiêu thanh lý hàng tồn; mà còn là động thái "dọn kho" để chuẩn bị cho việc phân phối bản mới của mẫu xe này. Các nhân viên bán hàng của hãng xe Nhật Bản cho biết, dự kiến Isuzu mu-X 2025 sẽ trình làng vào đầu tháng 6 tới.

Đây là phiên bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời) nên về cơ bản vẫn giữ nguyên trang bị, tính năng bên trong. Hình ảnh tại một số thị trường cho thấy, hãng chỉ thay đổi nhẹ thiết kế ngoại thất. Trong đó, điểm nhấn nằm ở khu vực lưới tản nhiệt mở rộng hơn, tách biệt với cụm đèn chiếu sáng dạng LED mỏng hơn.

Giảm giá đẩy hàng tồn cũng là động thái để các đại lý “dọn kho” đón phiên bản nâng cấp của Isuzu mu-X, dự kiến trình làng trong tháng 6.2025 ẢNH: AUTOLIFE THAILAND

Isuzu mu-X 2025 tiếp tục phân phối theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Theo tiết lộ từ một số đại lý, giá bán bản nâng cấp không thay đổi nhiều so với giá niêm yết hiện tại.

Ở phân khúc SUV 7 chỗ sử dụng khung gầm rời tại Việt Nam hiện nay, Isuzu mu-X đang cùng với Mitsubishi Pajero Sport là hai mẫu xe ghi nhận doanh số thấp nhất. Năm 2024, mẫu SUV Nhật Bản này bán ra tổng cộng chỉ 247 xe, chưa bằng số lẻ của mẫu xe dẫn đầu Ford Everest (10.841 xe). Trong khi đó, lũy kế 4 tháng đầu năm 2025, tình hình cũng không "khá khẩm" hơn, khi suzu mu-X chỉ mới bàn giao đến tay người dùng 77 xe.

Các đại lý suzu kỳ vọng, bản nâng cấp sẽ giúp mẫu SUV 7 chỗ này cải thiện tình trạng ảm đạm doanh số, nhất là trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang chững lại vì sức mua sụt giảm.