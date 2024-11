VinFast vượt nhiều hãng xe Nhật Bản về doanh số xe điện

Theo dữ liệu được tổng hợp từ đầu năm 2024 đến hết quý 3/2024, VinFast đã vượt qua hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng trong ngành ô tô. Kênh Car Industry Analysis đã thực hiện ước tính doanh số của 42 nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu thế giới, dựa vào doanh số xe thuần điện (BEV) tiêu thụ trong ba quý đầu năm 2024.



VinFast vượt doanh số xe điện của Honda, Mazda, Subaru và Mitsubishi

Kết quả cho thấy, Tesla vẫn dẫn đầu thị trường với gần 1,3 triệu xe bán ra, tiếp theo là BYD với khoảng 1,17 triệu xe. Nếu tính cả xe hybrid cắm sạc (PHEV), BYD thậm chí còn vượt qua Tesla và dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh vào cuối năm.

VinFast đã bán ra 44.260 chiếc xe trong ba quý đầu năm 2024, giúp hãng đứng trên cả Honda và Mazda về doanh số ô tô điện toàn cầu. Ở những vị trí phía trên, Geely và Volkswagen chiếm hạng 3 và 4 với doanh số trên 500.000 xe, trong khi Hyundai đứng thứ 6 với gần 317.000 xe. BMW và Mercedes (bao gồm cả Smart) lần lượt chiếm giữ vị trí 7 và 10.

Car Industry Analysis nhận định VinFast đang có đà phát triển đáng kể tại Việt Nam cũng như Philippines nhờ vào mẫu xe VF 3, với mức tăng trưởng 107% và thăng hạng một bậc so với trước đó. Tính đến cuối tháng 10, doanh số của VinFast đã đạt 51.000 xe, cho thấy tiềm năng cải thiện vị trí trong tương lai.

Bảng xếp hạng doanh số xe thuần điện toàn cầu từ tháng 1-9.2024 Car Industry Analysis

Một trong những lý do khiến các hãng xe Nhật Bản "bết bát" trong doanh số xe điện là do nhiều hãng xe Nhật Bản đã tập trung vào công nghệ hybrid hơn là xe điện hoàn toàn. Điều này dẫn đến việc họ không đầu tư mạnh mẽ vào phát triển và sản xuất xe điện so với các đối thủ như Hyundai, Kia hay Volkswagen.

Trong khoảng thời gian từ đầu năm đến tháng 10, VinFast đã trở thành hãng xe hàng đầu tại Việt Nam về doanh số, nhờ vào sự thành công của các mẫu VF 3 và VF 5, với tổng lượng xe giao hàng gần 8.600 chiếc. Dòng sản phẩm của VinFast hiện đã hoàn thiện với các lựa chọn từ mini SUV đến E-SUV.