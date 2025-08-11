Ngoài đỗ xe, phanh tay ô tô còn có thể sử dụng trong trường hợp nào?

Phanh tay ô tô là một hệ thống không thể thiếu trên mỗi chiếc ô tô, có tác dụng giữ cho xe đứng yên mỗi khi đỗ xe, ở những nơi có độ dốc khác nhau. Hiện nay, ngoài một số mẫu xe mới, xe sang được trang bị hệ thống phanh tay điện tử (Electronic Parking Brake) điều khiển tự động, phần lớn ô tô phổ thông tại Việt Nam vẫn sử dụng hệ thống phanh tay cơ khí truyền thống. Kiểu phanh tay ô tô này thường được thiết kế dạng tay nắm, bố trí gần bệ tì tay trung tâm giữa ghế lái và ghế phụ.

Phanh tay có nhiệm vụ giữ cho xe đứng yên khi dừng, đặc biệt ở những vị trí mà phanh chân không thể duy trì lâu dài Ảnh: B.H

Phanh tay có nhiệm vụ giữ cho xe đứng yên khi dừng, đặc biệt ở những vị trí mà phanh chân không thể duy trì lâu dài. Do đó, hầu hết các tài xế đều cho rằng, phanh tay chỉ sử dụng khi đỗ xe. Thực tế, bộ phận này còn có tác dụng trong nhiều trường hợp, tình huống khi sử dụng ô tô mà các tài xế đặc biệt là tài mới không biết, do đó chưa tận dụng hết chức năng của phanh tay. Theo anh Lê Hữu Tiến, một tài xế có kinh nghiệm gần 20 năm sử dụng ô tô: "Ngoài những lúc đỗ xe, thực tế phanh tay ô tô còn phát huy tác dụng trong các tình huống như dừng xe lên dốc, khi dừng chờ đèn đỏ quá lâu hay trong trường hợp cần kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa xe".

Dưới đây là những trường hợp có thể sử dụng phanh tay ô tô:

Sử dụng phanh tay khi dừng ô tô trên dốc

Trong một số tình huống phải dừng ô tô trên dốc như lái xe lên khỏi dốc hầm các chung cư, trung tâm thương mại hay các địa hình đồi dốc… thay vì giữ phanh chân, các tài xế có thể sử dụng phanh tay. Việc giữ phanh chân lâu khi xe đang dừng trên dốc có thể gây mỏi và dễ xảy ra hiện tượng xe trôi nếu lỡ nhả chân phanh. Bên cạnh đó, khi người lái nhả chân phanh và nhấn chân ga để xe tiếp tục lên dốc sẽ có một vài giây chậm trễ có thể khiến xe bị trôi lùi lại. Do đó, khi dừng ô tô trên dốc nên sử dụng phanh tay để đảm bảo an toàn và ngăn xe bị trôi khi lên dốc. Việc kéo phanh tay sẽ giúp xe đứng vững, tài xế có thể yên tâm hơn, đặc biệt khi cần khởi hành ngang dốc.

Việc kéo phanh tay sẽ giúp xe đứng vững, tài xế có thể yên tâm hơn, đặc biệt khi cần khởi hành ngang dốc Ảnh: B.H

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, phanh tay vẫn an toàn khi sử dụng để giữ xe trên dốc, ngay cả với các tính năng tiên tiến như hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) hay tính năng giữ phanh tự động…

Sử dụng phanh tay ô tô khi dừng chờ đèn đỏ lâu hoặc tắc đường

Nếu phải chờ đèn đỏ trên 30 giây hoặc gặp phải tình trạng kẹt xe kéo dài, việc kéo phanh tay giúp tài xế không phải giữ chân phanh liên tục, giảm mỏi và hạn chế làm nóng hệ thống phanh. Cụ thể, thay vì để chế độ số D và đạp bàn đạp phanh. Nếu phải chờ đèn đỏ quá lâu, nên chuyển số về N và kéo phanh tay để chân được thoải mái và giúp việc dùng đỗ đảm bảo an toàn.

Sử dụng phanh tay ô tô khi cần kiểm tra, bảo dưỡng hoặc sửa chữa xe

Trong quá trình bảo dưỡng, đặc biệt là khi thao tác gầm xe hoặc kiểm tra hệ thống treo, phanh tay cần được kéo để đảm bảo xe không di chuyển bất ngờ gây nguy hiểm cho kỹ thuật viên. Cụ thể, khi xe cần nâng lên cầu nâng hoặc kích nâng, trước khi nâng cần kéo phanh tay hết hành trình để giữ bánh sau cố định kết hợp với chèn bánh để tránh xe trôi.

Khi xe cần nâng lên cầu nâng hoặc kích nâng, trước khi nâng cần kéo phanh tay hết hành trình để giữ bánh sau cố định kết hợp với chèn bánh để tránh xe trôi Ảnh: B.H

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý không nên lạm dụng phanh tay khi xe đang di chuyển, bởi có thể gây khóa bánh đột ngột, mất lái và nguy cơ tai nạn. Ngoài ra, với xe phanh tay điện tử, cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để tránh hỏng hóc. Dù là phanh tay cơ học hay điện tử, phanh tay là bộ phận giúp đảm bảo an toàn cho chiếc xe khi đứng yên. Sử dụng đúng lúc, đúng cách không chỉ giúp xe bền bỉ mà còn bảo vệ người lái và hành khách trên mọi hành trình.