VinFast VF 3 trở thành ô tô điện bán chạy nhất Việt Nam

Kết thúc tháng 7 vừa qua, VinFast duy trì vững chắc vị trí dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam trong 10 tháng liên tiếp, đi đầu xu hướng chuyển đổi sang xe điện hiện nay. Chỉ riêng tháng 7 đã có 11.479 ô tô điện bàn giao đến tay người dùng, tăng gần 100 xe so với tháng 6 trước đó. Lũy kế sau 7 tháng, lượng ô tô điện VinFast bán tại Việt Nam đạt 79.048 xe, bỏ xa nhiều thương hiệu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ.

VinFast ghi nhận doanh số đạt gần 11.500 ô tô điện trong tháng 7.2025 ẢNH: CHÍ TÂM

Góp phần lớn nhất vào thành công của VinFast hiện có mẫu ô tô điện cỡ nhỏ VF 3 với lượng xe bán ra trong tháng 7 đạt 3.140 chiếc. Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 7, có 26.223 xe VF 3 bàn giao đến tay người dùng. Không chỉ bán chạy nhất trong dải sản phẩm của VinFast, VF 3 còn là mẫu ô tô điện bán chạy nhất thị trường Việt Nam hiện nay.

Xếp ở vị trí thứ 2, VinFast VF 5 đạt doanh số 2.552 xe trong tháng 7, giảm 508 xe so với tháng trước đó. Dù vậy, lượng xe VF 5 bán ra thị trường trong 7 tháng đạt đến 24.364 xe, vượt xa nhiều đối thủ trong phân khúc SUV đô thị hạng A như Toyota Raize (1.947 xe), KIA Sonet (2.895 xe)...

Đáng chú ý, mẫu Herio Green hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có doanh số đạt 2.128 xe trong tháng 7. Được biết, Herio Green là bản cắt giảm một số trang bị so với VF 5 để giảm giá thành nhưng vẫn giữ nguyên cấu hình pin và mô-tơ điện. Điều này giúp khách mua xe chạy dịch vụ tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Tiếp đến, VinFast VF 6 có doanh số tăng trưởng ấn tượng trong tháng 7 với lượng xe bán ra đạt 1.902 chiếc, tăng 52,8% so với tháng 6 trước đó khi chỉ bán được 1.245 xe. Lũy kế 7 tháng đã qua của năm 2025, VinFast đã bàn giao 10.454 xe VF 6 đến tay người dùng. Kết quả này giúp VF 6 trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV đô thị hạng B (tính cả xe điện và xăng), vượt qua các đối thủ như Mitsubishi Xforce (5.760 xe), Toyota Yaris Cross (6.679 xe), Honda HR-V (4.143 xe)...

Người Việt mua tổng cộng 4.381 chiếc VinFast VF 7 trong 7 tháng đã qua của năm 2025 ẢNH: CHÍ TÂM

Ở phân khúc cao hơn, VinFast VF 7 cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng trong tháng 7 với lượng xe bán ra đạt 795 chiếc, giúp nâng tổng lượng xe bàn giao đến tay khách mua trong 7 tháng đạt 4.381 xe. Trong khi đó, mẫu SUV hạng D - VinFast VF 8 ghi nhận doanh số 319 xe trong tháng 7, lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay đạt 1.945 xe.

Vừa qua, VinFast chính thức bàn giao mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đến tay những khách mua đầu tiên. Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành, đây có thể là mẫu xe góp phần thúc đẩy doanh số của hãng xe Việt Nam tăng trưởng mạnh trong giai đoạn cuối năm 2025. Song song với việc mở rộng dải sản phẩm, nhà máy lắp ráp ô tô điện VinFast tại Hà Tĩnh cũng chính thức đi vào vận hành, đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.