Lốp ô tô điện có thực sự mòn nhanh hơn xe xăng?

Cùng với bước hồi phục của thị trường ô tô Việt Nam, lượng tiêu thụ ô tô điện, xe hybrid trong nửa đầu năm 2025 đang có chiều hướng gia tăng nhanh. Nếu chỉ tính riêng VinFast cũng như các thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã bán ra thị trường tổng cộng 73.227 ô tô điện và xe hybrid; chiếm khoảng 28,7% tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026. Ô tô điện được người Việt ưa chuộng nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái và chi phí nạp năng lượng thấp hơn đáng kể so với xe dùng động cơ đốt trong (xăng, dầu). Dù vậy, không ít người dùng ô tô điện lại cho rằng lốp ô tô điện mòn nhanh hơn lốp ô tô chạy bằng động cơ đốt trong (ICE). Tuy nhiên, quan điểm này có đúng không?

Ô tô điện có khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái và chi phí nạp năng lượng thấp hơn đáng kể so với xe động cơ đốt trong Ảnh: B.H

Thực tế, có nhiều lý do khiến nhiều người cho rằng lốp ô tô điện mòn nhanh hơn lốp xe ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu trong cùng điều kiện, thời gian sử dụng. Bởi với việc gánh theo hệ thống pin, ô tô điện thường có trọng lượng lớn hơn, áp lực dồn lên lốp xe cũng lớn hơn so với xe xăng. Bên cạnh đó, động cơ điện truyền mô-men xoắn gần như ngay lập tức khi tăng ga, khiến lốp xe "bị kéo căng" nhiều hơn, nhất là ở những lần đề-pa hoặc tăng tốc. Ngoài ra, ô tô điện thường có hệ thống phanh tái sinh làm thay đổi cách lốp chịu lực khi giảm tốc (nhiều lực hãm đến từ động cơ thay vì phanh cơ).

"Nếu dùng cùng một loại lốp và cùng điều kiện vận hành, lốp lắp trên xe điện thường mòn nhanh hơn lốp xe xăng khoảng 20 - 30%. Ô tô điện thường nặng hơn và có mô-men quán tính lớn hơn, nên khi tăng tốc, ma sát sẽ lớn hơn so với xe thông thường", theo anh Trần Văn Thu, kỹ thuật viên của một garage chuyên về lốp ô tô tại TP.HCM.

Có nhiều cơ sở để cho rằng, lốp ô tô điện thường mòn nhanh hơn, nhưng những cải tiến trong công nghệ của các nhà sản xuất lốp đã cung cấp những giải pháp giúp cải thiện độ bền và hiệu quả của lốp dành cho xe điện.

Những cải tiến trong công nghệ của các nhà sản xuất lốp cung cấp những giải pháp giúp cải thiện độ bền và hiệu quả của lốp dành cho ô tô điện Ảnh: B.H

Thực tế, để phù hợp với đặc điểm về trọng lượng, vận hành của ô tô điện, các nhà sản xuất lốp xe thường sử dụng vật liệu hoặc hợp chất đặc biệt để chế tạo lốp ô tô điện. Mục tiêu không chỉ là chịu được tải trọng và mô-men xoắn, mà còn giảm ma sát để duy trì hiệu suất tối ưu. Anh Thu cho biết: "Lốp ô tô điện thường được thiết kế khác biệt, mặc dù kích thước gai lốp tương tự như xe thông thường. Chẳng hạn như, cùng cỡ lốp 215/55-R17, lốp thường có chỉ số tải trọng 94, nhưng chỉ số này của lốp chuyên dụng cho xe điện đã được tăng lên 98 để chịu được tải trọng lớn hơn, mặc dù kích thước vẫn như nhau".

Lốp dành cho ô tô điện thường có cấu trúc khung vững chắc hơn, độ mài mòn thấp và thành lốp được gia cố để chịu được áp lực lớn. Bên cạnh đó, các loại lốp này cũng được thiết kế nhằm giảm tiếng ồn, yếu tố quan trọng do ô tô điện vận hành rất êm, khiến tiếng lốp trở nên rõ ràng hơn trong khoang nội thất. Do đó, nếu dùng đúng loại lốp chuyên dụng cho ô tô điện theo khuyến cáo của nhà sản xuất, độ bền lốp ô tô điện vẫn ngang ngửa thậm chí kéo dài hơn so với xe động cơ đốt trong dùng động cơ xăng dầu.